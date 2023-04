ENTREPRENEURIAT – La CCIFM soutient les quatre gagnantes du PITCH CONTEST 2023

Dans le cadre de la célébration de son 20ème anniversaire, et pour clôturer le « mois de la femme », la Chambre de commerce et d’industrie France-Madagas­car, CCIFM, accompagnée de ses partenaires et des femmes du réseau se sont réunies au Louvre Hôtel and Spa Antaninarenina. La cérémonie a été l’occa­sion d’annoncer officiellement les gagnantes du Pitch contest, un concours dédié aux femmes entrepreneures et cheffes d’entreprises, et de mettre à la fois en réseau toutes les femmes présentes. « Mois de la femme 2023 » Le « Mois de la femme » figure parmi les évènements entrant dans la célébration du 20e anniversaire de la CCIFM. L’idée n’est autre que de marquer différemment la journée internationale des droits des femmes, en organisant

plusieurs évènements tels qu’un atelier de formation gratuit en Excel à l’endroit des femmes du réseau de la CCIFM, un concours Pitch contest, un séminaire dédié à toutes les femmes salariées des entreprises. Et pour en finir, la clôture du « Mois de la femme » est marquée ce jour, par l’annonce des gagnantes du Pitch contest suivi d’un cocktail de réseautage. Le « Pitch Contest » à l’initiative de la CCIFM, du GFEM, lire Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagas­car, et du Fihariana, le Pitch Contest est un concours dédié aux femmes entrepreneures engagées.

L’objectif du Pitch Contest est de mettre en avant l’enga­gement des femmes en matière environnementale et sociale, sous forme de concours avec deux catégories dont « femme éco-entrepreneure » et « femme et innovation technologique ». Organisé en marge du SAFE 2023-Salon des Femmes Entrepreneures qui s’est tenu en mars 2023 au Novotel, événement majeur du GFEM, le Pitch Contest a vu la parti­cipation active de 23 Femmes Entrepreneures. 13 projets parmi ces 23 ont été sélectionnés pour en déduire 2 gagnantes par catégories.

Convention

Les gagnantes de la catégorie « Entrepreneuriat vert » ont été Moli Company, Vahatraina Tanjona Ranjalahy 2è place : Thérapie Bien-Être – Vanontsara Oliva Rabenan­drasana Les gagnantes de la catégorie « Innovation technologique » Seconde main – Jessica Solomon , Oreegami nareo Dianah Ramaharo­bandro. Les quatre heureuses gagnantes qui ont remporté le prix du Pitch Contest 2023 ont reçu de chaque, un service d’une valeur 1.500.000 ariary de la part de la CCIFM. À la suite du Pitch Contest, la CCIFM et le GFEM ont décidé de renforcer leur collaboration.

Par la même occasion, une signature de convention de partenariat entre les deux parties s’est tenue ce jour. La collaboration a pour objectif de soutenir l’entrepreneuriat à Madagascar.