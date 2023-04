ÉLECTRICITÉ – Retour des délestages dans tout le pays

Les localités alimentées en électricité par la Jirama connaissent toutes des difficultés. L’électricité n’est plus fournie correctement.Si l’électricité n’a pas connu de longues coupures depuis des semaines dans les grandes villes alimentées par la Jirama, voilà qu’elle se fait rare. Plusieurs régions et districts se sont retrouvés depuis la fin de la semaine dernière en black-out puis réallumés mais en mode tournant. Dans de nombreux endroits, l’électricité est coupée pendant 24heures d’affilée. Plusieurs directions régionales de la Jirama ont informé les consommateurs via des communiqués que des délestages tournants allaient être appliqués. « …Faute de production d’électricité suffisante, la Jirama est contrainte de procéder à des délestages tournants… ». C’est l’essentiel du message communiqué notamment pour Antananarivo, Moramanga, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsirabe, Toliara, Betioky, Ambovombe, Tsihombe, Morondava, Ampanihy. Ces « défauts de production d’électricité » sont pourtant, tombés au même moment pour ces districts. Depuis jeudi de la semaine dernière, l’électricité est défaillante causant de nombreux désagréments pour des milliers de consommateurs qui déclarent ne pas avoir été « avertis » des coupures. C’est seulement vers la fin de la soirée de jeudi que des communiqués sont apparus ici et là informant de ces productions insuffisantes. Des foyers, bureaux et commerces ont été pris au dépourvu.

Réquisitions

L’origine du problème est expliquée par la Jirama et le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures comme étant « un retard d’approvisionnement en fuel et gasoil» pour les nombreuses centrales thermiques de la Jirama du pays. « La Jirama est obligée d’économiser le peu de gasoil en sa possession…c’est la raison de ces délestages tournants » souligne un communiqué.

Il existe également des districts qui n’ont pas été alimentés depuis un mois et demi comme le cas de Betioky et Ampanihy. Le marché noir fleurit avec pas moins de 7 000 ariary le litre du gasoil. Pour essayer de garder l’opinion dans la confiance, il est annoncé que la mise en place de centrales solaires s’accélère dans trente-sept districts et qu’un surplus de 20MW de production pour le Réseau interconnecté d’Antananarivo et Moramanga sera bientôt disponible. Pour l’heure, le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriama­nampisoa, n’a pas encore voulu livrer de plus amples informations notamment sur les questions profondes de ces retards d’appro­visionnement. S’agit-il de réquisitions, de factures d’importation non honorées ? Les réquisitions de carburant auprès des compagnies pétrolières ont-elles cessé ou deviennent-elles non autorisées par des bailleurs de fonds dernièrement ? Est-ce relatif aux dettes que les deux parties ont l’une envers l’autre ? Les données statistiques sur les importations de carburant et d’hydro­carbures ne sont plus affichées sur le site de l’Office malgache des hydrocar­­bures (OMH).

La dernière mise à jour remonte au mois de mai 2020. Il est ainsi impossible de connaitre les fréquences et la quantité des importations. Quand exactement ces carburants vont-ils être livrés auprès des centrales de la Jirama des régions ? Autant de questions restent sans réponses et autant de jours resteront encore compliqués faute d’alimentation correcte d’électricité.