CONCERT – AmbondronA a fait trembler l’Arabe

Des centaines de milliers de fans ont envahi l’avenue de l’independance pour assister au concert gratuit d’Ambondrona.

Le groupe mythique du pop rock malgache AmbondronaA a offert un concert inoubliable à ses fans, ce dimanche 16 avril 2023, en guise de remerciement pour leurs 20 ans d’existence. L’événement s’est déroulé sous la forme d’un festival, auquel différents artistes ont interprété divers genres de musique. En collaboration avec la Commune urbaine d’Antananarivo, le groupe a réussi à se produire sur l’Avenue de l’indépendance en toute liberté, grâce au Tsangatsangan’Iarivo, un événement organisé tous les dimanches par la commune. Et cerise sur le gâteau, le concert était gratuit.

Le but de cet événement n’était autre que d’aider les enfants de la rue à retourner à l’école. En effet, l’achat des différents produits dérivés proposés par le groupe durant le concert a permis d’offrir des kits scolaires pour les enfants. Les festivités ont débuté par des performances d’animation et plusieurs jeunes artistes, tels que Erica, ont enflammé l’Arabe.

Le moment tant attendu restait la prestation d’AmbondronA, qui a été accueillie par une foule en feu. Dès le titre « Ilay tanàna », le public était transporté dans une ambiance de folie, grâce à la qualité sonore avancée utilisée par le groupe, ainsi qu’à l’interaction avec le public. Selon le groupe, « L’objectif était atteint lors de ce concert, beaucoup d’enfants vont revenir à l’école ».

Les organisateurs ont travaillé en collaboration avec toutes les forces de l’ordre d’Antananarivo, pour garantir la sécurité et la circulation de tous les spectateurs présents ainsi que des véhicules. Cette journée restera dans les mémoires de tous les fans présents, car ils ont pu célébrer la musique malgache, tout en contribuant à une cause noble et humanitaire. AmbondronA a su rester fidèle à ses valeurs, en témoignant un engagement social envers la jeunesse malgache.