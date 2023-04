BASKETBALL N1A DAMES – MB2ALL en démonstration à Antsirabe

Antsirabe sera la capitale du basketball malgache pour une semaine. La première phase du championnat de Madagascar pour les N1A dames et la conférence Centre pour les N1A hommes s’y déroulent du 15 au 23 avril, au gymnase de Vatofotsy. Chez les dames, la première journée a été une promenade de santé pour MB2All d’Analamanga qui a battu sans forcer les joueuses d’Ankaratra Vakinankaratra sur le score de 83-45 durant leur rencontre en clôture de la première journée de samedi. C’était un match entre le champion en titre, le MB2All contre le vice-champion de l’année 2022. Dès l’entame du match, Ankaratra a donné une belle impression durant les trois premières minutes en ouvrant le score. MB2All a été mené par 0-2. La domination de l’Ankaratra des trois premières minutes a été trompeuse. Dès la quatrième minute, la machine de MB2All s’est mise en marche, 2-2, puis 4-2, ensuite 5-2 avant de mener largement 10-2.

Les joueuses d’Ankaratra, entrant progressivement dans leur match, ont marqué 3 points pour revenir à 11-5. C’est le moment choisi par la bande à Christiane et Muriel d’accélérer le jeu. Après six minutes de jeu, l’équipe d’Analamanga a mené 13-5, puis 13-7 enfin 15-7. Le score à la fin du 1er quart temps a été de 17-11 pour l’équipe championne de 2022.

Au deuxième quart temps, les protégées de Jean Claude Rakotomalala, président de celles-ci, ont montré qu’elles sont les championnes en titre par leur attitude sur le terrain. Après deux minutes de jeu, elles ont déjà mené par 22-11 puis 24-11. Leurs adversaires d’Ankaratra ont marqué 3 points, 26-14. Sur une erreur de passe d’Anyssa, Ankaratra a réussi une contre rapide et a marqué 27-16. Christiane, meilleure marqueuse sur le terrain à ce moment-là, pour MB2All a réussi un tir à 3 points 30-16, 32-18, 34-20, 35-23. Petit à petit, ses coéquipières ont creusé l’écart 35-24, 37-24 puis 41-24. Le score à la pause a été de 41-25. Le troisième et quatrième quart temps ont été invivables pour les joueuses d’Ankaratra Vakinankaratra. Le score final a été de 83-45.

Hécatombe

La première journée de la phase 1 du championnat national pour les dames a été une hécatombe pour les joueuses du Vakinankaratra. D’abord, dans leur confrontation contre les basketteuses de la GNBC, les joueuses de JEA se sont inclinées sur le score de 47-73. Pareille déconvenue pour les filles de Serasera de la région qui se sont effondrées sur le score de 51-71 devant les protégées de Prisca Razananirina, coach de TGBC. Les joueuses de Phoenix, représentantes de la région hôte ont, elles aussi, enregistré une défaite sur le score de 46-81 devant les filles de Fandrasa de la région Haute-Matsiatra. Après les rencontres de dimanche, seules les joueuses d’Analamanga et celles du TGBC de Betsiboka ont été invaincues dans la poule A. La prochaine rencontre entre les deux équipes déterminera l’équipe qui finira première dans sa poule.

Résultats du 15 avril

GNBC d’Analamanga 73-47 JEA de Vakinakaratra

TGBC de Betsiboka 71-51 Serasera de Vakinankaratra

Fandrasa de Haute-Matsiatra 81-46 Phoenix de Vakinankaratra

MB2All d’Analamanga 83-45 Ankaratra de Vakinankaratra

Résultats du 16 avril

Tamifa d’Amoron’i Mania 71-50 Phoenix de Vakinankaratra

TGBC de Betsiboka 91-36 Fandrasa de Haute-Matsiatra

JEA de Vakinankaratra 63-51 Ankaratra de Vakinankaratra

MB2All d’Analamanga 98-30 Ascut d’Atsinanana