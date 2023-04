AMBOSITRA – Le Président poursuit la concrétisation de ses Velirano

Pour la première fois depuis son mandat, le chef de l’Etat s’est rendu à Ambositra. Une visite en fanfare durant laquelle il a enchaîné les inaugurations.

Treize sur treize. Andry Rajoelina, président de la République, l’affirme. Entre les infrastructures terminés et d’autres en cours de finition ou de construction, ainsi que d’autres projets, “les treize Velirano sont matérialisés dans le district d’Ambositra”. Il s’agit de son premier déplacement dans la capitale de la région Amoron’i Mania, depuis son élection à la

présidence de la République. Le locataire d’Iavoloha a visiblement voulu mettre le paquet et marquer les esprits. Andry Rajoelina a démarré sa journée marathon par l’inauguration du nouvel établissement pénitentiaire d’Ambositra, sis à Ankorombe. Le bâtiment peut accueillir neuf-cents détenus. Il a la particularité d’être doté de dix salles de formation profession­nelles, dans le cadre d’un programme de réinsertion sociale des prisonniers. Selon le chef de l’État, un programme de camp pénal sera aussi mis en œuvre à Ambositra. Il consistera à former les détenus à l’agriculture, “pour qu’ils produisent eux-mêmes ce qu’ils vont manger. Ce sera de la charge en moins pour l’état qui, jusqu’ici, doit fournir les repas des détenus”, explique le Président. Il motive aussi la construction d’établis­sements pénitentiaires par le souci de préserver les droits et dignités humains pour tous, “même ceux qui ont fauté”.

“La prison d’Ambositra date de 1968. Elle a été prévue que pour cent-soixante détenus. D’autant plus qu’aujourd’hui, elle se retrouve en plein milieu de la ville, à côté du marché. (…) Certes, c’est une prison qui a été construite. Mais si nous ne le faisons pas, il faudra attendre qui pour le faire ?”, déclare le Président. Il ajoute, “que vous entriez ou sortiez d’Ambositra, vous verrez la matérialisation des projets étatiques”.

Mention spéciale

L’inauguration des bureaux de la direction régionale du ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales. Suivie de l’inauguration de ceux de la direction régionale de la Sécurité publique ont aussi été au programme. Des infrastructures qui matérialisent l’objectif d’affirmer la présence de l’État jusqu’à la base et de rapprocher

l’administration étatique de la population. Le Président a également procédé à la remise officielle de la gare routière d’Ambositra, à l’entrée de la ville et a conclu sa journée avec l’inauguration de son nouveau stade, à Ankorombe. Deux projets dans le cadre des Velirano sur la modernisation de la Grande île et la promotion du sport et du bien-être des jeunes. Le nouveau stade accueille aussi une salle de musculation. Avant cela, Andry Rajoelina a remis officiellement l’École primaire publique (EPP), Manarapenitra d’Ambositra. L’événement à l’EPP Mana­ra­penitra sise à Alakamisy a été marqué par la remise de contrat de travail à plus de trois cents enseignants nouvellement engagés dans la région Amoron’i Mania. L’occasion pour Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Education nationale de souligner que depuis trois ans, trente-et-un mille enseignants ont été engagés au sein de la fonction publique. De nouveaux ouvrages scolaires, comme des manuels de mathématiques, d’histoire et géographie et de sciences et techniques, en plus du dictionnaire “Rakibolana”, et du dictionnaire illustré, ont aussi été exposés. Un autre Velirano sur la promotion d’une éducation de qualité pour tous. Lors de ce déplacement à Ambositra, Andry Rajoelina a, par ailleurs, émis une mention spéciale sur la lutte contre l’insécurité. Les trois membres du gouvernement chargés de la défense et de la sécurité ont été à Ambositra, samedi. Il leur a demandé une rapide reprise en main de la situation sécuritaire dans le district de Manandriana, considéré comme zone rouge. “Vous avez particulièrement choyé la police nationale avec plusieurs nouvelles infrastructures. C’est par le travail et les résultats que nous démontrons notre reconnaissance”, réplique le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique.