Nous continuerons à rendre à César la gloire de César. Rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont contribué au bien de la Nation Malagasy et celui de son peuple. Ces personnes qui ont été happées par la Covid-19 et autres maladies dans le contexte sanitaire plus que difficile. Des départs précipités dans ce flot incommensurable de pertes humaines qui privent ces étoiles de l’honneur qu’ils devraient avoir. Ces hommes et ces femmes qui méritent plus que le feu Président Ratsiraka un hommage national. Mais qui pourtant n’auront même pas ces satanées médailles post mortem offert par un ministère ou un mot d’adieu et de remerciement national venant du gouverne- ment.

Aujourd’hui, nous souhaitons pallier ce vide en disant « veloma Rakoto! ». « Rakoto » un surnom à la fois familier et amical qui dégage un certain respect. Surnom par lequel il aimait appeler tout le monde. « il », c’est Parfait Randrianitovina. Le grand architecte de la décentralisation et de la gouvernance à Madagascar. Il est connu mondialement pour son expertise pointue et a soutenu tant de politiques de développement pour notre pays.

Parfait est aussi un homme engagé, un membre actif de la société civile, un acteur important de l’observatoire de la vie publique (Sehatra Fanarahamaso ny Fiainam-pirenena, SEFAFI). On le connait comme un homme pragmatique, cartésien et droit. C’est quelqu’un qui aime rester dans la logique des choses peut-être du fait qu’il est avant tout un mathématicien. Il professionnellement brillait notamment durant sa collaboration avec la fondation Friedrich-Ebert Stiftung et durant le programme SAHA avec la coopération suisse.

Parfait tire sa révérence en tant que directeur adjoint de Prodécid/GIZ, un projet germanomalgache pour le développement communal intégré et la décentralisation. Parfait est quelqu’un de disponible et qui est à l’écoute des autres. Comme un certain feu Sammy Rabenirainy, le grand patron des radios, on dira sans équivoque que Parfait est désormais le grand patron des communes. Durant tant d’années de sa vie, il donnait le meilleur de lui-même pour laisser quelque chose de bien pour les générations futures.

« Rakoto » est aussi un père aimant et malgré le deuil, sa famille nous partage la lumière et l’amour qu’il leur a donnés de son vivant. Aussi, malgré cette grande perte pour Madagascar, tâchons de nous souvenir de tout le bien qu’il a fait et essayons de faire perdurer ce qu’il a accompli.

Parfait, tu mérites largement un hommage national. Que ta famille trouve ici un peu de réconfort, une reconnaissance de l’importance du travail et du dévouement que tu as pour notre tanindrazana. Merci pour tout Monsieur Randrianitovina, bon envol vers d’autres cieux.