Création et stylisme – Pok Pok Madagascar s’élance à l’international

Une ligne de sacs à main pour femme, qui resplendit aussi bien par son aspect artisanal que la créativité des artisans qui la portent à bout de bras. Celle du label Pok Pok Madagascar vogue désormais vers des horizons plus larges.

Il était une fois, l’épopée entrepreneuriale et pardessus tout créative de deux sœurs liées par le sang, mais également par une même passion. Andrianina et Fitia Randriamifidimanana sont deux personnalités rayonnantes qui se sont lancées en 2012 dans une aventure qui leur est propre, un projet qu’elles ont appris à peaufiner au fil des années et à travers lequel elles espèrent porter encore plus haut l’étendard de l’artisanat malgache.

L’histoire de la marque Pok Pok qu’elles ont créée se raconte telle un « success story », qui tend à inspirer les créatrices de mode et stylistes de tous horizons à persévérer dans la promotion de l’artisanat malgache, ainsi que de ses valeurs. « Pok Pok Madagascar » illustre désormais l’une des labels de création les plus représentatives de la Grande île. Forte d’une ligne de sacs à main et de pochettes pour femmes qui conjugue à la fois tradition et modernité, la marque des sœurs Randriamifidimanana s’apprête à franchir un cap, en lançant officiellement son magasin virtuel via son site « pokpokmadagascar.com » avec comme principal objectif la conquête de la scène internationale. « On ambitionne de faire rayonner ce précieux héritage ancestral du savoir-faire artisanal de Madagascar et aussi l’envie d’écrire une histoire, libre et moderne à travers Pok Pok » souligne Andrianina Randriamifidimanana.

La fierté des artisans

Ce n’est pas une mince affaire que de se lancer ainsi à la conquête du secteur artisanal à l’échelle internation a l e , mais à force de persévérance et surtout de solidarité, ainsi que de créativité, aux côtés des artisans nationaux, les sœurs Randriamifidimanana prônent fièrement l’excellence pour la ligne de produits de la marque Pok Pok.

Travaillant essentiellement les produits du terroir, les sacs et pochettes de Pok Pok Madagascar séduisent par une forme de sobriété, tout en étant hauts en couleurs.

Avec Ando Ramanantsoa comme directrice artistique depuis deux ans maintenant, Pok Pok Madagascar prône la fierté des artisans malgaches, travaillant ainsi brillamment le raphia, le cuir ou encore le métal. Rares sont les créateurs estampillés « Vita malagasy », cependant en exposant tous leurs atouts au cœur de ce site et pouvant même assurer la livraison de leurs créations aux quatre coins du globe, Pok Pok entend ratisser large. Andrianina Randriamifidi­manana de rajouter « Chez Pok Pok, nous voulons faire partie de cette nouvelle ère de créateurs des ambassadeurs du pays en proposant des pièces entièrement fait-main alliant techniques traditionnelles et créations contemporaines. On promeut ainsi une marque authentique de sacs en matières végétales que nous voulons à contre-courant du sempiternel déjà vu. Aujourd’hui, notre nouvelle collection met davantage la femme en lumière, en la faisant briller par sa dignité, sa résilience, et en rendant hommage aux Reines qui ont façonné notre pays »

Esthétique et fonctionnel

Les créations de Pok Pok Madagascar illustrent l’essentiel, les détails sont aussi précis que précieux. Conciliant notamment les froufrous pour le mouvement, des poches en cuir, ou encore des doublures amovibles. Des formats adaptés à toutes les envies, des pièces qui savent se rendre indispensables et vous suivent partout s’il le faut. Chaque création est pensée pour que le design allie tradition et modernité avec un soin particulier des détails. De même, ces créations promeuvent une synergie minutieuse avec les artisans et teinturiers locaux.