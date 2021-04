Circulation RN1 – Une dizaine de véhicules surpris

Malgré la fermeture de la RN1, des véhicules et d’autres moyens de transport persistent à passer les barrages sécuritaires posés. Les gendarmes veillent au grain.

La fermeture de cet axe qu’est la RN1 a été annoncée. Des dizaines de véhicules ont été appréhendés par les forces de l’ordre traversant cet axe à 11h du matin. « Nous continuons l’opération de contrôle sur cette route nationale. Ceux qui sont autorisés à emprunter cette route nationale sont les fonctionnaires qui doivent aller travailler dans la capitale. Des cartes professionnelles sont requises pour chaque traversée. Pour les véhicules particuliers, nous essayons de connaître leur destination. Si celle-ci n’est pas vraiment claire, ils seront refoulés immédiatement », indique le Capitaine Manampy Chantol, commandant de Compagnie Arivonimamo.

Dans la matinée d’hier, une vingtaine de motocyclettes ont surprises par les autorités, il s’agit de taxis motos qui transportent des voyageurs de manière clandestine. « Le contrôle est d’autant plus renforcé au niveau des barrages. Des taxis-motocyclettes transportent des passagers sur une portion de route. Par ailleurs, les évacuations sanitaires depuis Arivonimamo et ses alentours nécessitent des papiers », enchaîne le responsable.

De nouveaux moyens de transport émergent. Des taxis-bicyclettes et des taxis motos font office de moyens de transport notamment depuis Imerintsiatosika jusqu’à Arivonimamo. Les frais de transport varient entre 15 000 à 20 000 ariary. La plupart passe d’un point à un autre en moto ou en bicyclette. « C’est beaucoup plus rapide notamment de traverser une dizaine de kilomètres en moto qu’à pi e d », indique Nivo, une habituée de cette route nationale.

Marche à pied

Pour ceux qui ne peuvent pas se payer les frais de transport, la marche à pied sur des kilomètres s’impose. La plupart voyage en famille pour passer de la capitale jusqu’à Arivoni­mamo ou une autre ville aux alentours. Il s’agit par exemple de Razafia­risoa Jean Charles et de sa petite famille. Ils on t décidé de par tir d’Andohatapenaka de bon matin, hier. Des bagages sur la tête et un autre porté par sa femme, Jean Charles, sa femme et ses deux enfants ont été vus sur la RN1.

« Nous sommes partis de chez nous vers 6 h du matin. Puis nous sommes passés par Anosizato en bus, puis de Imerintsiatosika,nous avons dû marcher », se plaint-t-il. Affamés et fatigués, ils n’étaient qu’à la moitié de leur périple à 11h du matin. « Mes deux enfants de 7 ans et 4 ans n’ont pas encore déjeuné jusqu’à maintenant, mais on doit continuer notre voyage. On part pour Ankadinondry Sakay puisque mon frère est gravement malade », enchaîne-t-il. Comme cette petite famille, de nombreuses autres préfèrent marcher pour arriver plus tôt à Arivonimamo.