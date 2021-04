Circulation – Le code de la route 2021 en vente

Bonne nouvelle pour les futurs candidats au permis de conduire !

Le Code de la Route CECOM 2021 (4ème Édition) vient de paraître et est déjà en vente dans les (bonnes) Librairies des grandes villes malgaches.

L’ouvrage préfacé par le ministre des Transports en personne et encadré et supervisé par la Direction de la Sécurité et de la Sûreté du Secteur Transport et Tourisme au MTTMT est de prime abord très complet car vient s’ajouter à part la partie Auto, une partie moto pour satisfaire les fans des 2 roues qui ont connu des fortunes diverses ces temps-ci, avec une poussée (presque exponentielle) des accidents de la circulation. Surtout, la catégorie des moins 50CC en est très affectée. Normal! car elle utilise la route tout en ignorant le Code qui la régit. Il est peut-être temps de légiférer sur ce point.

De plus, de nouvelles rubriques sont venues parfaire la présente édition en mettant en relief les infractions, amendes et sanctions et le civisme au volant dans la partie sécurité routière ainsi que la mise en fourrière. De même, quelques notions du Code de la Route à l’étranger dont le respect obligatoire et impératif des feux tricolores qui règlent la circulation automobile dans toutes les grandes villes du monde, d’une part, et la règlementation européenne de la limitation de vitesse et du taux d’alcoolémie autorisée pour les véhicules de tourisme, d’autre part.

Son aspect pédagogique est indéniable: bilingue (malgache – français) tout en quadrichromie, respect fidèle des couleurs des panneaux de signalisation, attrayant en alternant, textes, photos croquis, (loin des photocopies en noir et blanc). L’édi­tion s’avère facile à assimiler.

Le Code de la Route est l’unique support de la sécurité routière et dans chaque accident, il y a au moins une réglementation du Code de la Route qui n’a pas été respectée. Parmi les cas les plus fréquents figurent l’excès de vitesse, la prise d’alcool et le manque d’attention et de vigilance dû à la fatigue du conducteur.

Le non-respect du Code de la Route peut être fatal mais conduire devient un vrai plaisir si tout le monde le respecte.