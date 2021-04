Ambatolampy – Et la lumière fut

La nuit tombe à Ambato­lampy, les lampadaires s’illuminent. Quatre-vingt lampadaires font briller la ville.

Les routes, le marché et chaque recoin de la ville d’Ambatolampy sont éclairés depuis l’installation des lampadaires dans cette commune urbaine de la région Vakinankaratra. L’insécurité diminue. « On peut compter sur les doigts de la main les actes de banditisme qui se produisent dans notre ville, depuis l’installation de ces éclairages publics, offerts par la Jirama et le groupement d’investisseurs dans notre zone », annonce le maire de cette commune, Mika Rakotomalala, hier. Il souligne, qu’auparavant, l’insécurité sévissait à Ambatolampy. Maintenant, il est satisfait du changement que ces lumières ont apporté et du développement de sa commune. Sa population est sereine. Le groupe Filatex vient également de doter cette commune de trente lampadaires solaires. La remise des dons s’est effectuée à Ankadimba­hoaka, hier. « Malgré la crise sanitaire, le groupe Filatex demeure fidèle à ses engagements citoyens et continue à soutenir les commune de la Grande île », lance le Filatex. Les villes d’Antsiranana, de Morondava, ont déjà reçu les leurs.

Le groupe Filatex rappelle que la Responsabilité sociétale et environnementale du groupe a, entre autres, pour objectif non seulement d’aider la population locale, de prendre part au développement du pays, mais également, de contribuer au développement durable de la grande île.