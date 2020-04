Tsararano Anosikely – Un enfant de 4 ans décédé pour intoxication alimentaire

La célébration de la Fête de Pâques a viré au cauchemar pour une famille de sept enfants, habitant dans le fokontany de Tsararano anosikely. Le petit dernier âgé de 4 ans est mort, décédé tandis que ses parents et ses six frères et sœurs sont encore hospitalisés et sous soin intensif au Centre hospitalier universitaire d’Androva, depuis mardi.

La consommation d’une salade de pâte aromatisée de mayonnaise a provoqué le drame. Toute la famille était tombée malade lundi, mais elle a trop attendu, le lendemain mardi, avant de rejoindre le CHU. La sauce mayonnaise était probablement avariée.

Les membres du CCO covid-19, dirigés par le préfet de Mahajanga, le maire de la commune urbaine, le chef de la région Boeny par intérim et le député élu dans le district de Mahajanga 1 ont rendu visite aux malades à Androva, hier matin. Une aide a été apportée aux malades.

L’enterrement du petit a été pris en charge par les voisins et autres proches, car les parents ne peuvent pas encore sortir de l’hôpital.