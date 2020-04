Toutes sortes de cadeaux pour la future épouse mahafaly

La jeune fille mahafaly de la campagne, il y a plusieurs décennies toutefois, est souvent fiancée à l’âge de 6 à 8 ans. Cependant, on attend que l’adolescente soit adulte- 15 à 18 ans- pour célébrer l’union. Période qui permet à celle-ci de rompre ces fiançailles, sauf si son père n’arrive pas à rembourser les cadeaux et sommes offerts par la famille du jeune homme durant cette période d’attente (lire précédente Note).

Depuis les années 60, le mariage arrangé en pays mahafaly n’est plus obligation, surtout pour le jeune homme qui peut chercher son épouse en-dehors de son groupe ethnique. De même, de plus en plus, la jeune fille a aussi ce droit. Lotte Schomerus-Gerböck résume les observations qu’il a réalisées à Ampanihy-ouest sur « les fiançailles, le mariage et le divorce chez les Mahafaly », tirées de l’ouvrage intitulé « Civilisation malgache » paru en 1968 (Bulletin de Madagascar, octobre-novembre 1970). D’après lui, deux ou trois mois après la demande officielle, et quelques jours avant le mariage, le fiancé apporte aux deux parents de la jeune fille, des bœufs ou des chèvres en guise de cadeaux, appelés « fandeo ».

« Autrefois, les cadeaux de mariage (pour la jeune fille) étaient des cuillers en bois, des calebasses, des marmites, des nattes et des corbeilles donnés par sa famille », précise-t-il. Aujourd’hui, ajoute-t-il, les cadeaux de mariage sont « somptueux » : lampe à pétrole, bouteille Thermos, vaisselle, verres, coussins, valise, tissus en flanelle et autres vêtements. La famille offre, en outre, des bijoux en or, si ce métal ne lui est pas fady. De son côté, le futur mari accorde une grande somme d’argent à sa future épouse « pour qu’elle puisse s’acheter d’autres vêtements ». À la campagne, le montant équivaut au prix d’un gros bœuf. Le jeune homme remet aussi à sa fiancée la machine à coudre symbolique, mais cela, quand elle rejoint la maison conjugale. « Les cadeaux donnés par la grande famille de la fiancée resteront la propriété de cette dernière, sauf l’argent liquide. » Et en cas de rupture du mariage, les cadeaux que le fiancé a accordé à sa dulcinée, doivent lui être rendus. Enfin, durant les fiançailles, le jeune homme s’active à bâtir leur future case et à s’occuper de son aménagement.

Le jour de la cérémonie de l’union, fixé par l’ombiasa ou les olobe – sauf en août, mois fady pour les mariages- les deux familles se réunissent. Si par malheur un proche parent décède, les noces sont reportées de douze mois. En général, le jour préféré pour la cérémonie est le vendredi, mais jamais elle ne se tient le dimanche. De plus, « les cérémonies de mariage ne sont pas les mêmes dans tous les villages mahafaly ».

Si dans le village de la jeune fille, il existe un hazomanga, accompagné des membres de sa famille, le fiancé s’y rend de bonne heure avec un mouton. La mère de celle-ci a déjà préparé un repas pour les vahiny (hôtes), composé de maïs, de viande de chèvre, mais à ce stade de la cérémonie, l’alcool est prohibé. Tout le monde se rend au hazomanga, à l’heure déterminée par le « mpisoro » (officiant). Celui-ci met un bracelet d’argent (sambelohane) d’une forme plate avec deux losanges, à chaque poignet de la fiancée. Puis, il lui place, autour du cou en plusieurs rangées, une chaine ornée de petites perles en argent (rose voatse) qui mesurait, autrefois, un mètre et plus.

Il l’informe ensuite de ses premières obligations : « Fais bien attention, ne te dispute pas avec les gens du village, respecte ton père et ta mère, donne à manger à ceux qui ont faim ; si tu as des vahiny, donne-leur bien à manger car c’est mauvais d’être avare, et tu n’auras pas une mauvaise réputation. Conduis-toi toujours bien, sois fidèle à ton mari. Quand il revient d’un village, fais tuer une chèvre pour l’accueillir. » La cérémonie se termine par le sacrifice du mouton et tout le monde se rend au village pour le repas et il est alors permis de boire du « toaka » (alcool, rhum, vin). Le mouton sacrifié est rôti et « il y a du riz pour l’accompagner, car c’est une grande fête ». La jeune femme prépare ses bagages et le lendemain, elle rentre avec son mari dans son village. S’il y a aussi unhazomanga, on y offre encore un sacrifice.

S’il n’y a aucun hazomanga ni au village de la jeune femme ni dans celui du mari, la cérémonie est simplifiée. Seuls deux délégués de la famille du garçon, sinon le fiancé en personne, se rendent dans le village de la jeune fille pour demander sa main où père, après les politesses d’usage. Après des discours et de bons conseils, toute la famille accompagne la jeune mariée jusqu’à son nouveau domicile.