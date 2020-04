Style Wasa – Judicael revient en force avec «Tsy mijaly»

Ses fidèles fans ont fortement manifesté leur impatience avant la sortie de ce single. Une nouvelle occasion pour Judicael de prouver sa capacité de divertir au maximum ses fans dès que l’occasion se présente. Cet artiste bourré de multiples talents, issu de la jeune génération, est la grande fierté du district d’Antalaha, sa ville natale. Judicael, auteur-compositeur, chanteur et danseur a tout pour réussir. Sa polyvalence et sa passion particulière pour la musique l’ont propulsé au summum de son talent. Son désir enfantin de devenir plus tard une star s’est finalement transformé en une réalité depuis son baptême de feu réussi au Stade Municipal de Maroantsetra en 2010 envahi par 15 000 spectateurs en délire. Un record inégalé jusqu’à nos jours dans sa jeune carrière! Et cela ne va pas s’arrêter là car outre son talent avec le micro, il a aussi créé une danse dénommée wassa, inspirée du watcha watcha africain avec la fusion du clavier et la batterie. Les albums se multiplient et les tournées s’enchaînent à Madagascar et à l’étranger (Îles voisines de l’océan Indien, Europe). Aujourd’hui, Judicael est classé parmi les gros calibres du rythme tropical. Depuis le début de la nouvelle saison, son single «Tsy mijaly» vient compléter ses précédents tubes Wassa, Ambarao ny marina, Ataoko mariazy, Baka Avaratra, Anao io fa be…