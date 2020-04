Société JB – Un chômage partiel inévitable

Près de mille « employés journaliers » ont été suspendus de leur travail chez la société JB, l’important distributeur de produits alimentaires dans le pays. Ceux-ci se plaignent particulièrement du moment choisi par la société pour les laisser sur la paille en cette pandémie. Certains sont suspendus depuis un mois et trois mois pour d’autres. Sur une chaîne de télévision privée, la société JB explique que justement c’est la période de pandémie qui contraint la société à suspendre le travail de ces mille employés journaliers. « La vente connaît actuellement une baisse de 50% pour cause de confinement et de coronavirus. Une situation entraînant ainsi la suspension de tout travail journalier », précise une responsable auprès de la société JB. Le ministère du Travail a été appelé à la rescousse afin de trouver une entente à la situation. Les conditions des journaliers sont alors à revoir, aux explications du ministère car il existe des journaliers qui sont restés journaliers depuis dix ans. Alors que le travail d’un journalier ne doit pas dépasser vingt-et-un jours par mois et ne dépassant pas six mois par an. Ils n’ont pas non plus de contrat clair les liant à la société. La société est ainsi demandée de revoir des moyens d’embauche en bonne et due forme pour ces employés ayant fait tourner la société depuis des années. La société JB appartient au groupe Basan qui développe entre autres l’industrie du cuir avec Aigle d’or, Lecofruit ou encore Tanjaka Food, une unité de production de solutions pour le traitement et la prévention de la malnutrition.