Portrait – Miorahasina Lorah lance I am Lorah Gasy

Miorahasina Lorah, une femme qui aime autant être devant comme derrière la caméra, crée actuellement un blog qui reflète les femmes dans toutes ses splendeurs.

Féministe et féminine. La page facebook IamLorahGasy anime le quotidien de trente-cinq mille personnes qui suivent Miorahasina Lorah sur ce réseau social. Des publications de vidéos militantes pour de bonnes causes et des tutoriels de beauté et de bien-être reflètent l’image de la femme actuelle et active. Le nombre d’abonnés, de vues, et de partages augmentent au fil des jours. L’ancienne actrice, animatrice de télévision continue de percer à l’écran avec son tempérament hors du commun.

« Je suis très active sur les réseaux sociaux. Il faut vivre son temps, nous sommes à l’ère du numérique. Et l’idée de créer ma page I am Lorah Gasy m’est venue le lendemain de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la violence envers les femmes. Quelques témoignages ont attiré l’attention des gens et l’audience a grimpé très vite. Je sens que les gens se sentent concernés par ce que l’on parle dans cette page. On s’informe et s’éduque.

Faire connaitre les droits de la femme est l’objectif. On se permet aussi de partager de temps en temps nos petits délires en maquillage, en cuisine, et autres. Le confinement nous rapproche davantage parce que chacun a plus de temps pour participer à ce que l’on propose tout en restant chez soi. Il y règne une bonne ambiance », avoue-t-elle.

Le grand public a découvert Miorahasina sur le petit écran vers les années 2010 avec ses rôles de femme fatale dans les films et séries malgaches, tels que « Lisaka 2 », « Maty Paika », « Ilay fo menarana », et la série « Ankilabao ». Pendant quelques années, son franc parler et son look ont contribué à la bonne humeur sur les émissions matinales d’une chaîne de télévision locale. Actuellement en tant que directrice adjointe d’une boîte de production, Lorah Randrianiaina, pour l’état civil, assure parfaitement derrière les caméras. Elle reste au cœur de l’audio-visuel et près de ses fans de premières heures grâce à sa nouvelle page facebook. Mère épanouie de deux enfants, elle continue de croquer la vie en pleines dents.