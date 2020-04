Football – Don pour Maître Kira

Emu et reconnaissant. Kira Michel ne s’attendait certainement pas à recevoir de tels dons, d’après ses mots. Mercredi, il a bénéficié d’un lot de produits de première nécessité de la part des autorités. C’est le maire d’Andoharanofotsy, Henintsoa Rakotoarimanana dit Tôta, qui a apporté en personne les vivres à son domicile à Fiadanamanga. On parle d’un lot contenant du riz, de l’huile du sucre, des légumineuses et du savon. En tant que président de la ligue d’Anala­manga de football, Tôta, accompagné de son équipe, a également offert une oie à Maître Kira.

Pour précision, l’ancienne gloire vient tout juste de fêter son 70ème anniversaire. « Je ne sais pas quoi dire. Je suis très content. Du fond du cœur, je vous remercie à tous », a-t-il réagi après avoir reçu le tout.