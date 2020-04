Fitness – « Sport contre Covid-19 » cartonne

Le rendez-vous sportif journalier sur Facebook fait succès. L’augmentation du nombre de followers contribue à aider l’hôpital des enfants à Tsaralalàna.

À l’instar de l’émission « Tous en cuisine » en France, « Sport contre Covid-19 » cartonne à Madagascar. Cédric Djavo a trouvé la recette idéale en cette période de confinement. Le fondateur de l’école de football 67 City FC a débuté ses séances de vidéo en direct, il y a quatre semaines, sur son compte Facebook personnel. Depuis, elles ont pris considérablement d’ampleur, au point de recevoir le soutien d’une marque de renommée nationale.

« Sport contre Covid-19 » donne rendez-vous à ses followers tous les jours, du lundi au samedi. Tandis que le dimanche est destiné au repos. Au programme, une session de fitness d’une demi-heure, entre 16h30 et 17h, en direct de sa demeure à Ivato. « Tout est fait pour bien rentrer dans cette tranche d’une demi-heure, afin d’éviter trop de dépenses au niveau des data. Les exercices sont à base de cardio et de renforcement musculaire. L’objectif est de mettre à contribution l’intégralité de l’organisme, du full body en d’autres termes », explique Cédric Djavo.

Objectif caritatif

« Sport contre Covid-19 » a rapidement rencontré du succès sur les réseaux sociaux. « Mieux vaut profiter du temps libre durant cette période de confinement pour s’entretenir. Au début, on n’était que trois. Puis le nombre de followers a augmenté au fur et à mesure, pour atteindre la cinquantaine actuellement », rajoute Cédric Djavo. Son initiative englobe également un objectif caritatif. En effet, les sessions vidéo sont à suivre sur la page Facebook « Eau Vive Mala­gasy », depuis plusieurs jours, car la marque d’eau minérale a décidé d’apporter son soutien. « Chez ‘Eau Vive’, ils nous ont proposé de fournir des bouteilles d’eau à chaque participant. On a proposé de les offrir à l’hôpital des enfants de Tsaralalàna. En participant aux séances, les followers contribuent à cette action caritative, parce que la quantité de bouteilles distribuées dépend de leur nombre », conclut Cédric Djavo.