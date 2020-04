Environnement – Une stratégie efficace de lutte contre les trafics

Après les tentatives de trafic de vingt tortues Radiata au parc de Tsimanampetsotsa, vers la fin du mois de mars, dix autres plus tôt au début du même mois, des coupes de bois en plein parc d’Andasibe, cette semaine, et avant-hier, une tentative de trafic de bois précieux dans la région Boeny, le volet Environnement et protection de la biodiversité ont du pain sur la planche. Des malintentionnés profitent de la situation d’état d’urgence sanitaire où là sphère de l’administration territoriale et les fokontany sont trop absorbés dans la lutte contre la propagation du virus, pour piquer dans les terroirs de la biodiversité.

Mais toutes ces tentatives ont été déjouées. Force est ainsi de constater que la vision globale du ministère en charge de l’Environnement et du développement durable (MEDD), dans la lutte contre les trafics de ressources naturelles, s’avère perspicace. Par ailleurs, on remarque une vigilance doublée de la part des acteurs locaux qui participent aux dénonciations de ces actes perpétrés dernièrement.

Des révélations plus poussées permettent de déduire que des nouvelles stratégies se déploient dans tout le pays, mais dont les détails ne sont pas communiqués. Gare alors aux trafiquants qui oseront encore s’aventurer à contrecarrer les mailles à piège des acteurs de l’Environnement.