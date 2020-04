Effets du coronavirus – Des syndicalistes lancent un cri d’alarme

Inquiétudes. Compression du personnel, départ en congé forcé, chômage technique, licenciement … Tels sont les constats du Randrana sendikaly USAM-SVS. Depuis le début du confinement et de l’état d’urgence sanitaire, cette organisation syndicale a collecté des données auprès de soixante entreprises issues de sept secteurs d’activités. Les résultats sont sans appels. « Les travailleurs malgaches subissent de plein fouet les effets des mesures prises et entretenues », annonce Barson Rakotomanga, secrétaire général du Solidarité syndicale malgache (SSM). Ainsi, ils ont adressé une lettre au président de la République pour partager le vécu des travailleurs.

Dans cette lettre, les syndicalistes revendiquent la préservation de l’emploi et la sécurité des travailleurs. Ils exigent entre autres le paiement de l’intégralité des salaires des travailleurs durant la crise. « Le Fonds monétaire international a accepté de débloquer un fonds de 165,99 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre le covid-19 et a insisté sur la priorisation de l’appui des entreprises pour le paiement des salaires des travailleurs », argumentent-ils.

Depuis une semaine, Henintsoa Rakotoniaina s’improvise en marchand. Elle s’est confectionnée un étal et s’installe aux bords du pavé d’Andavamamba. Employée d’une entreprise textile à Tanjombato, elle a touché sa dernière paie en fin mars. Ses employeurs ont écourté son contrat de travail. Ainsi, elle a décidé de se lancer dans le «commerce ». Sur son étal, quelques kilos de fruits, des brèdes, des légumes et des poissons séchés. « Je ne sais pas quand est-ce que je retrouverais du travail. Pourtant, il faut que mes enfants mangent », annonce-t-elle. Elle se lève de bon matin pour s’approvisionner au marché d’Anosibe et brave la chaleur et la poussière jusqu’à midi. « Ici, tout le monde devient marchand alors les affaires ne marchent pas très bien », regrette-t-elle.

Le cas de cette mère de trois enfants n’est pas isolé. Selon les données collectées par les syndicalistes dans cinq régions à savoir Analamanga, Alaotra Mangoro, Anosy, Atsinanana et Diana, la crise concernerait pas mois de cinquante-et-un mille personnes. Ainsi, ils revendiquent de l’aide humanitaire en produits de première nécessité pour les travailleurs. « Nous les syndicats des travailleurs, sommes très reconnaissant envers l’État pour les mesures d’allègement des impacts aux différentes sociétés qui ont été prises en faveur des employeurs. Toutefois, nous souhaitons que le dialogue social soit respecté et mis en œuvre avant, pendant et après cette crise », conclu-t-il.