Contrôle sanitaire – Un millier de personnes convoqué dans les CSB

Au total, deux mille deux cent trente-sept voyageurs routiers étaient recensés et contrôlés lors de leur arrivée au premier poste de contrôle sanitaire à Belobaka, entre les 7 et 9 avril. Ils étaient répartis dans huit centres de santé de base 2 (CSB 2) et centres de santé intégrés (CSI) installés dans vingt-six fokontany de la commune urbaine de Mahajanga. Comme prévu depuis le début, ils devaient observer un confinement de quinze jours avec un contrôle de température tous les deux jours.

Lors du premier passage au CSI de Mahabibo, deux cent quatre-vingt-huit personnes étaient venues soit 43% des six cent soixante-trois passagers inscrits dans la liste. Au CSB 2 de Tanambao Sotema, on a enregistré un taux de 114% de participation au contrôle. Tous les quatre cent onze passagers étaient présents, et cinquante-six nouvelles personnes sont apparues pour se faire tester. Au CSB 2 de Mahabibo, le taux de présence était de 33% : seuls cent onze sur trois cent trente-neuf recensés se sont présentés pour la prise de température, cent trente-et-un sur cent soixante-seize (74%) ont été contrôlés au CSB 2 d’Antanimasaja. Pour le CSB 2 de Mahavoky-atsimo, vingt-trois voyageurs n’étaient pas venus à la première vague de prise de température et de test sur les deux cent trente-cinq enregistrés lors de leur arrivée à Mahajanga. Dans le centre de santé de base à Amborovy, cent vingt-quatre personnes sur cent soixante trois ont aussi participé au contrôle contre cent cinquante-et-un sur deux cent quinze personnes à Tsararano-ambony et cent vingt quatre sur cent soixante-trois passagers (76%) à Tsararano-ambany.

Soit un total de mille cinq cent cinq personnes contrôlées sur les deux mille deux cent trente-sept lors du premier passage aux CSB, ce qui équivaut à un taux de 67%. Au cours du second test, le taux de présence a baissé de 37% (huit cent vingt-huit personnes). Et à la dernière convocation, il ne restait plus que 339 personnes présentes soit un taux de 15%. Au quatrième passage, il ne restait plus que la moitié de ces 15% à venir au contrôle.

C’est pourquoi le Centre de commandement opérationnel Covid19 a publié l’annonce pour les inviter à se présenter à ces contrôles et tests. Une partie des voyageurs a réalisé les quatre contrôles, mais nombreux sont encore recherchés à Mahajanga depuis le 14 avril. Ils ne doivent pas oublier qu’ils ont signé un engagement personnel.