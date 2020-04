Antsiranana – Les plages quasi abandonnées

Habitués à passer les grandes fêtes sur les plages, les Antsiranais en général, ont respecté les consignes. Ils ont célébré Pâques chez eux en famille ou avec des amis.

Un triste weekend pascal. C’était le sentiment de la population antsiranaise habituée à investir la plage et les sites touristiques de la région chaque année, à la même époque. Profiter des plages, surtout celle de Ramena, la plus attirante, est devenu une pratique incontournable de la population locale. Mais cette fois-ci, les plages de la région sont quasi désertes car un nouvel arrêté préfectoral prévient que tout rassemblement public et attroupement sont formellement interdits afin d’endiguer la propagation de la pandémie coronavirus. Impossible donc de se rendre sur le sable, pour quelque raison que ce soit.

Depuis samedi, les seuls promeneurs à trainer sur la plage mythique de Ramena étaient, les villageois et les habitants des communes voisines, car des gendarmes et des policiers sont partout pour traquer les « illégaux ». Une situation jamais vue ni vécue, même pendant les grandes crises politiques répétitives. Les forces de l’ordre étaient déployées pour faire respecter le confinement en ce weekend pascal. Elles ont ainsi renforcé les contrôles sur les routes et les plages ainsi que dans les artères d’Antsiranana. De la Place Foch à la Place Joffre, en passant par la Place Music, des véhicules de police siglées avaient sillonné la ville, tout en faisant preuve de clémence envers quelques personnes qui se promenaient dans les rues et s’installaient dans les jardins tout en respectant la distanciation sociale d’un mètre.

« Nous avons parcouru les plages des côtes est et ouest de la région pour dissuader tout attroupement. Malgré un nombre minoritaire de personnes qui avaient tenté d’y aller, nous avons remarqué que le confinement a été, en général, bien respecté durant ce weekend festif », souligne le chef d’escadron Harena Andriatsarafara Rakoto­malala, commandant de la Compagnie territoriale d’Antsiranana. Il a néanmoins signalé que, malgré le confinement, les gendarmes avaient aussi enregistré treize contraventions, six délits, un acte de banditisme suivi de meurtre pendant ces trois jours. Aucun accident mortel ni matériel n’a été constaté.

En tout cas, confinement ou pas, les Antsiranais avaient célébré Pâques à travers des fêtes très conviviales en compagnie des membres d’Églises, des proches, des amis ou des voisins. Outre le repas, la musique était omniprésente et l’ambiance au rendez-vous, jusqu’à en oublier le respect des gestes barrières.