Antanimena – Un jeune homme meurt écrasé par un moellon

Drame à Antanimena. Avant-hier tôt le matin, un jeune homme de dix-neuf ans a trouvé une mort tragique. L’accident s’est produit aux alentours de 6 heures. De source auprès des personnes de l’entourage du défunt, celui-ci a commis l’irréparable en escaladant un mur apparemment instable lorsque le pire s’est produit.

D’après les informations recueillies, un bloc de moellon s’est abattu sur la tête du jeune homme lorsqu’il était à terre. Entre la vie et la mort, le blessé, suintant du sang en abondance, a été évacué dans un sauve-qui-peut à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Son beau-père, policier en exercice, lui a porté assistance et l’a remis aux médecins urgentistes. Ces derniers ont tout tenté pour le réanimer, mais sa vie ne tenait plus qu’à un fil. Bien que placé sous soins intensifs, le jeune homme a succombé à ses blessures. Aux alentours de 9 heures, le corps inerte de la victime a été conduit à la morgue de l’hôpital d’Ampefiloha. Dans un cas pareil, une autopsie devrait être pratiquée sur la dépouille, mais cela n’a pas été effectuée après que de nouvelles dispositions ont été adoptées au niveau de la morgue de ce centre hospitalier. Le défunt souffrait d’un déséquilibre mental d’après ses proches.