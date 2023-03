UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – Des étudiants convoqués en Codis

Des étudiants de l’université d’Antananarivo vont passer devant le conseil de discipline (Codis), le 12 avril. Ils sont accusés d’avoir commis des fraudes, durant les années universitaires 2020 à 2022. D’après l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil scientifique de l’université, qui s’est tenue, hier, les étudiants de l’École supérieure de polytechnique d’Antananarivo (ESPA) convoqués au Codis, pour avoir manifesté sans autorisation et pour avoir proféré des insultes à l’endroit du chef d’État pendant cette manifestation, ne sont pas concernés par cette convocation. L’ordre du jour de ce Codis, aurait été arrêté depuis longtemps, et les étudiants à convoquer seraient accusés de substitution de personnes, d’utilisation d’antisèche, de tricherie et de faux diplômes. À l’ESPA à Vontovorona, l’enseignement n’a pas encore repris, malgré le retour au calme. « Nous voulons avoir le cœur net sur cette convocation au Codis, avant la reprise des cours. Nous attendons les explications des responsables. », lance un membre du bureau de l’association des étudiants de l’ESPA. Pour le cas des fraudeurs, les sanctions pourront être un simple avertissement, ou un renvoi, en cas de faute grave. Les fraudes seraient fréquentes à l’université d’Antananarivo, pendant les examens. « Des cas sont découverts, tous les ans. », confie une source. Des étudiants confient que des membres parmi les surveillants sont complices avec eux.