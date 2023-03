Depuis le 23 février, trois paquebots du groupe Ponant ont touché Mahajanga. Les croisiéristes du dernier ont passé une agréable journée de découverte de sites hier.

Jamais deux sans trois! Après le bateau pavillon australien « Coral Expeditions » qui a effectué une escale à Mahajanga le 23 février, avec une centaine de croisiéristes, et le « Champlain », paquebot du groupe Ponant, de passage le 27 février. « Bougainville » du même groupe Ponant, a été de passage hier, toute la journée, au large des côtes majungaises.À son bord, cent vingt-huit touristes de nationalités différentes, entre autres britannique, allemande et française. Les passagers ont visité le lac sacré à Mangatsa, dans le district de Mahajanga II, à leur descente du bateau hier après-midi.Une excursion a été organisée pour les visiteurs dans le but de leur faire découvrir quelques sites touristiques de la ville. Entre autres le Cirque rouge au Grand Pavois. Ces paquebots du Groupe Ponant qui effectuent un aller et retour, repasseront à Mahajanga avec les mêmes passagers d’ici un mois. Une chose est sûre, la coopération avec la compagnie française de croisière Ponant et ses deux grands bateaux, apportera un nouveau souffle au secteur touristique de la région Boeny. « Les endroits visités par ces croisiéristes ne constituent qu’un pour cent de ce qu’ils devront voir. C’est dans cette optique que des échanges d’informations sont effectués avec la compagnie, notamment avec le commandant du Bougainville. Un retour de ce que les passagers ont vu, permettra d’améliorer nos sites et produits. Il est vrai que les accès sont encore difficiles dans ces lieux, mais on pourra convaincre l’État de nous appuyer et aider la région à développer le tourisme », indique le gouverneur de Boeny, Mokhtar Andriantomanga, hier en visitant le paquebot.

Des réactions stimulantes

Les impressions des responsables des croisières sont encourageantes. La baie de Bombetoka à Mahajanga constitue déjà un endroit idéal pour pouvoir mouiller, et cerise sur le gâteau, la nature attire aussi les touristes. « La spécificité de Ponant est d’offrir des croisières à taille humaine, avec un effectif de passagers qui est assez limité, sur des navires à taille humaine, mais qui peut aller dans des endroits où il y a peu de fond comme ici dans la baie de Bombetoka. On peut mouiller très près des côtes. Nous sommes ravis d’arriver avec le ‘Bougainville’ et de faire escale dans un endroit exclusif comme ici. C’est un genre de croisière d’expéditions où nous venons à la rencontre de la population et sa culture pour l’enrichissement de nos passagers. La population malgache est très accueillante. La nature est très préservée et très riche et aussi très primaire parfois dans certains endroits. C’est quelque chose que nous recherchons chez Ponant, pour pouvoir offrir à nos passagers l’exclusif, quelque chose de pittoresque qu’on ne retrouve pas ailleurs. On est ravi de naviguer dans ce pays », déclare le commandant du bateau, Thomas Mac Candless. Le « Bougainville » était aux Seychelles le 10 mars. Puis, il a fait une escale à Nosy Hara, Nosy Komba et Nosy Tanikely. Ce jour, il sera en mer toute la journée pour rejoindre Belo- sur-mer et descendre jusqu’à Toliara. Puis le bateau montera vers l’île de La Réunion et l’ile Maurice. Il reviendra dans un mois pour refaire la même boucle et passer à Mahajanga. Ce jour, le « Champlain » du Ponant est de nouveau attendu au large des côtes de Mahajanga. Il était déjà venu en février dernier.