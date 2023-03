TOLIARA – Le prix des aliments flambe

Inaccessibles pour beaucoup. Tirisoa, mère de deux enfants travaille comme aide-ménagère. Le prix des aliments ces dernières semaines a connu une hausse et elle a du mal à joindre les deux bouts pour nourrir ses enfants. « Avec 10 000 ariary, je ne peux quasiment pas assurer notre nourriture pour quatre jours. Le riz local coûte 800 ariary le gobelet, les légumes sont hors de prix et les produits locaux tels que les légumineuses connaissent également une hausse de prix », énumère-t-elle. Tirisoa doit encore acheter de l’huile, du sucre et du charbon. Les prix connaissent notamment une hausse depuis le passage du cyclone du 3 mars. Les routes provinciales et intercommunales sont endommagées par les eaux de pluie et les produits agricoles sont bloqués. Le maïs et le riz, dans le district de Toliara II, sont submergés par l’eau alors que c’est l’un des greniers à riz de la région Atsimo-Andrefana. Le riz coûtera encore plus cher dans les prochaines semaines. L’arachide, le manioc et les légumineuses en provenance de Beroroha ou d’Ankazoabo sont coincés en raison du mauvais temps et de l’état délabré des routes, et le stock restant à Toliara commence à coûter cher.

Légumes

Dans certains marchés, le gobelet d’arachide s’achète à 1 800 ariary alors qu’il ne devrait pas dépasser les 1 200-1 300 ariary. L’oignon qui est produit principalement dans la commune d’Antanimieva coûte 5 400 ariary le kilo au marché de bazar-be de Toliara, 5 000 ariary dans le marché des agriculteurs de Scama, alors qu’au mois de janvier, il coûtait presque la moitié de ce prix. Le gobelet de petits pois s’achète à 2 000 ariary contre 1 200-1 300 ariary au mois de février. Si les poissons et fruits de mer devraient être en abondance et donc achetés à moindre coût, la réalité est qu’ils sont presque hors de prix. « Parce que les poissons ne se pêchent plus à proximité, mais des pêcheurs doivent aller loin pour les avoir et puisqu’il pleut, les poissons se font rares », se justifie une commerçante. Les consommateurs moyens de Toliara se ruent actuellement vers le maïs qui est le plus abordable, car même le kilo du manioc qui a été de 400 ariary en septembre, s’élève actuellement à 1000 ariary. Les pastèques en provenance de la région Androy constituent une alternative alimentaire, de même que les fruits tels que les ananas et les bananes en provenance des Hautes-Terres qui sont plus ou moins accessibles. Huit citrons de la taille d’une balle de golf coûtent 1 000 ariary. Mais ce n’est malheureusement pas rassasiant.