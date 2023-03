TENNIS-CAT U14 – Mirija et Mahery sont qualifiés en quarts du double

Belle entrée pour les deux jeunes raquettes malgaches au match de double comptant pour le championnat d’Afrique de tennis des U14. La compétition se joue actuellement à Lomé au Togo. Les deux jeunes Malgaches se sont qualifiés en quarts de finale, en écartant sur leur route la paire formée par le Béninois Florent Dogo et le Togolais Gilbert Djogbessi, en 2 sets (6/1 6/4).

Dès l’entame de la rencontre, ils sont bien entrés dans leur match en dominant tous les compartiments du jeu, menant 3 à 0. Au fil des échanges, Mirija et Mahery ont creusé les écarts en menant 4 à 1 et ont bouclé le premier set en 6/1. Au second set, les protagonistes se répondent coup sur coup, mais les porte-fanions de Madagascar ont de l’ascendance malgré la belle opposition de leurs adversaires. Mirija Andriante­fihasina et Mahery Raoily ont bouclé le second set en 6/4, un second set synonyme d’une qualification en quarts de finale. En simple homme, Mirija Andriantefihasina, l’un des deux porte-fanions de Madagascar au championnat d’Afrique de tennis U14, s’est incliné en deux manches (4/6 3/6) devant le Sud-Africain Kekana Hlumani. Les deux adversaires se connaissent bien, car ils se sont déjà affrontés à Harare, au Zimbabwe, et le jeune Malgache s’en est sorti vainqueur. Durant la confrontation d’hier, le jeune Tunisien Ben Romdhan Salim a eu une belle revanche. Dina Razafimahatratra, coach attitré de la délégation malgache à ce championnat d’Afrique, indique que « Mirija Andriantefihasina pouvait prendre le dessus sur la balle de 4/3 au deuxième set, mais il n’a pas réussi à s’imposer. Son adversaire s’est montré très offensif et a mieux joué les points importants ».

L’autre jeune Malgache, Mahery Raoily, débutera son championnat d’Afrique ce jour contre le Tunisien Ben Romdhan Salim.