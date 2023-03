RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – L’UAS Cheminot défiera le COSFA

Les rugbymen de l’UAS Cheminot battus d’un fil sur le score de 39-40 face à Mang’Art, le 5 mars, tenteront de défier les militaires de Cosfa, ce dimanche à 9 heures au stade Makis à Andohatapenaka. Cette rencontre comptera pour la deuxième journée de la poule C, dans la course au championnat de Madagascar de rugby à XV senior homme, appelée XXL Energy Top 20.

L’UAS Cheminot affrontera les militaires de Cosfa en ouverture de la journée de dimanche à 9 heures. L’enjeu de la rencontre est capital pour les protégés de Jean de Dieu Rakotonirina, dit Deka, coach de l’UAS Cheminot. En cas de défaite, ils occuperont la dernière place du classement provisoire de la poule C. Ils sont obligés de jouer le tout pour le tout pour essayer de s’extirper des mailles du filet des militaires, largement favoris de la rencontre de dimanche. Lors de leur entrée en match de la première journée le 26 février, les protégées de Rija Randrianarison, coach de Cosfa ont écrasé les rugbymen de JST d’Ambondrona sur le score de 118-17. Le second match de la journée de dimanche verra la confrontation entre l’US d’Ankadifotsy contre 3FAI d’Ambalavao à 11 heures.

Bonne dynamique

Lors de la première journée, les joueurs d’Ankadifotsy se sont quittés sur le score de parité de 23 partout contre FTAT d’Anosibe. Ils sont obligés de faire un bon résultat ce dimanche sous peine d’être relégués à la troisième place et sont obligés de gagner leur dernier match pour pouvoir se prétendre à la qualification en huitième de finale. Pareil cas pour les rugbymen de 3FAI d’Ambala­vao, ils sont obligés de se rattraper et feront tout pour gagner leur première victoire. Le 5 mars, les joueurs d’Ambalavao se sont inclinés sur le score de 19-31 devant les rugbymen de l’Uscar. Ce match de dimanche est une sorte de rachat en cas de victoire. Dans le cas contraire, ils occuperont le dernier rang du classement provisoire de la poule D. À 13 heures dans la poule A, la guerre du quartier entre TAM d’Anosibe et TFMA d’Ankasina promet de faire des étincelles vue la rivalité entre les deux clubs. De surcroit, les deux équipes ont enregistré chacune leur première victoire en match d’ouverture de la saison. TAM d’Anosibe a surclassé FBM de Bemasoandro le 26 février, sur le score de 17-3, tandis que TFM d’Ankasina a battu TFA d’Anatihazo sur le score de 19-14. Ce match de dimanche est une jauge pour les deux équipes qui, profitant de leur bonne dynamique, vont tenteront de se surclasser mutuellement.Pour clore la journée de dimanche, le public a trop attendu l’entrée en lice des rugbymen de 3FB. Ils affronteront les joueurs de la Savon­nerie tropicale qui ont déjà gagné leur premier match en s’imposant sur le score de 13-10 devant XV Avenir d’Ando­hatapenaka. Les rugbymen du ministère de la Santé, 3FB, tenteront d’atteindre au moins le dernier carré cette année.