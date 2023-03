Résultat d’observation de la refonte de la liste électorale.

L’observatoire Safidy a publié les résultats de son observation du processus de refonte de la liste électorale, hier, à son siège, à Ambatonakanga. Dans l’ensemble “la refonte totale des listes électorales et du registre national des électeurs s’est déroulée sans incident majeur même si les objectifs fixés au départ n’ont pas été atteints à cause d’anomalies constatées dans l’organisation et les actions mises en œuvre”, déclare ce rapport. L’objectif fixé par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), d’inscrire 13,5 millions d’électeurs est atteint à 67%, ajoute l’observatoire Safidy. Au niveau des districts observés par l’entité civile, 61% des électeurs ciblés ont été inscrits dans la liste jusqu’à la fin janvier.