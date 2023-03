RÉFECTION DES RUES DE TANA – Début des travaux à Ambodin’Isotry

Depuis 6h du matin, des engins ont débuté les travaux de réfection de la rue depuis Ambodin’Isotry. À première vue, la couche supérieure de la chaussée a été enlevée en totalité. La rue serait goudronnée à la fin de la réhabilitation.Certains usagers ont été surpris des travaux puisque la rue “Aghostino Neto” au niveau d’Isotry qui part depuis le rond point Ambodin’Isotry jusqu’à “L’aigle noir” hier, a été coupée dès lors que les travaux ont commencé. “ On nous a annoncé depuis hier (ndlr: avant-hier) que les travaux vont commencer mais je suis un peu surpris que c’est aujourd’hui (nldr: hier)”, confie Mandresy, un habitant du quartier d’Ambodin’Isotry. Malgré les travaux, les marchands des deux côtés de la rue ont pu exercer leurs activités. Parallèlement, les trottoirs ont été bondés de monde. Les arrêts bus étant déplacés, des personnes ont été un peu débousolées, d’autres ont terminé leur trajet à pied. Hier, une déviation a été proposée aux usagers durant le délai des travaux de réfection. Tous les véhicules qui rejoignent “Ny Havana” au niveau de 67ha devront poursuivre la rue Aghostino Neto passant par l’arrêt du bus 30 puis rejoignant le Boulevard Pierre Rajaonah pour arriver au “Tany malalaka”. Les embouteillages étaient au rendez-vous pendant les heures de pointe.

Progressifs

Les travaux s’effectueraient sur près de 1,75km de long pour cette partie. Sur place de nouveaux matériels ont été observés à l’oeuvre et ce afin d’assurer la qualité des travaux, selon les explications. En termes d’assainissement, des curages ont été opérés pour accompagner le volet réhabilitation des routes. Dix-huit axes sont prévus être réhabilités dans la capitale. Mis à part l’axe Ambodin’Isotry, d’autres sont prévus dans le planning de réhabilitation des rues établi par le ministère des Travaux publics. Simultanémment à l’axe Ambodin’Isotry, les travaux auprès du rond point Andranomanalina, Ambodin’ Isotry vers BMH et un autre axe sur Ampefiloha vers Ambatomena, Tsaralalana et Analakely devraient être effectués.

Toutefois, ces prochains travaux se feront progressivement afin de limiter les coupures de rues entraînant des bouchons. Tous seraient achevés au mois de juin. Du côté d’Ankadimbahoaka ou la RN63 qui relie le rond point RN7 jusqu’au rond point RN7 Boulevard Ankadievo seront terminés, selon l’annonce des responsables, dans à peu près deux semaines. Le Conseil des ministres en date du 15 mars a annoncé l’urgence de la réhabilitation des routes à Antananarivo et les chefs-lieux de province et chefs-lieux de régions. Mis à part Antanananarivo, Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina, Antsirabe, Ambositra, Ambatondrazaka, Fenoarivo Atsinanana, Maintirano, Antsohihy, Mananjary, Manakara, Morondava et Ambovombe en bénéficieront.