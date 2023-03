ORANGE PRO LEAGUE – Fosa Juniors FC et Ajesaia se neutralisent

Premier match nul après l’unique défaite contre le Cosfa. Fosa Juniors FC, leader de sa conférence et Ajesaia, classé troisième se neutralisent lors du match comptant pour la onzième journée avancée de la conférence Nord, hier à Vontovo­rona. Le club d’Antaninkatsaka a maitrisé la situation durant les vingt premières minutes. Les Majungais ont, par la suite, imposé leur jeu et ont eu de nombreuses occasions ratées, entre autres, le centre de Fetra, piqué par Jean Yves de sa tête au deuxième poteau, mais la balle s’est envolée au dessus de la barre transversale (26e). Le même ailier droit, Fetra, frappe en puissance en entrant dans la surface, mais son tir manque de peu la lucarne (28e).

Les Fosa poursuivent leur domination au retour des vestiaires, mais n’arrivent pas à concrétiser. Les Jean Yves et Donga se précipitent à la finition. Une des occasions du Fosa Juniors FC a été le coup Franc à 25m transformé par Jean Yves. Le ballon a frôlé les murs puis capté par le portier Ivoirien, Stéphane (86e). «Nous étions supérieurs en terme de possession de balle et en attaque. Les joueurs se précipitent et ratent les occasions. De son côté, Ajesaia a résisté. Les joueurs ont bien joué mais nous devrions rectifier la finition» confie Franck Rajaonarisamba.

Rester dans le Top 4

Ajesaia a eu, de son côté, quelques occasions manquées en deuxième période. Ce club rate ainsi l’occasion de se propulser à la place du dauphin. «Nous avons eu notre temps fort en première période. Les joueurs ont été épuisés à cause du voyage toute la nuit du dimanche après le match de ce week-end à Toamasina. De plus, notre voiture a été en panne sur la route nationale. Heureusement que nous avons pu tenir en échec Fosa et nous ferons de notre mieux pour la suite afin de rester dans le top 4» souligne Seth Ramiandrasoa coach de l’Ajesaia. Le classement reste inchangé pour la conférence Nord. Fosa Juniors FC conserve le fauteuil de leader avec un cumul de 25 points et Ajesaia crédité de 16 unités à la troisième place. L’autre match programmé hier entre Elgeco Plus et Jet Kintana n’a pas eu lieu, «pour éviter les blessures des joueurs dans la sélection nationale» d’après les dirigeants de l’Elgeco Plus.