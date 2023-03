JEUX DES ILES – Le karting comme sport de démonstration

Premier essai. Vingt-trois disciplines sportives de compétition et quatre autres de démonstration ont été proposées et approuvées, lors de la réunion du Comité international des jeux au mois de janvier pour la onzième édition des Jeux des Iles de l’océan Indien. Le nombre maximum de disciplines lors des précédentes éditions était de seize. Les prochains jeux devraient se dérouler sur le sol malgache, du 25 août au 3 septembre. Le sport automobile figure parmi les quatre disciplines de démonstration avec l’escrime, le teqball et le billard. Si plus d’un pensent qu’un rallye sera ainsi au programme des JIOI, le président de la Fédération du sport automobile de Madagascar (Fsam), Jimmy Rakotofiringa alias Bébé a précisé que «la fédération et les iles concernées ont plutôt opté le karting». Quant à la préparation qui est au ralenti à cinq mois de l’événement, «trois îles de la région ont déjà donné leur accord sur leur participation en l’occurrence La Réunion et Maurice, en plus de Madagascar … et nous n’avons pas d’autres informations ou plus de détails jusqu’ici…». La fédération préfère organiser l’événement en plein centre-ville, sur trois jours, mais le circuit du SRK d’Imerintsiatosika restera le site de compétition plan B. Le souci est que fermer des routes pendant au moins trois jours serait-il évident? «L’objectif de l’intégration du sport automobile aux jeux des Iles est tout simplement de promouvoir la discipline dans la région», conclut le patron de la Fsam.