INFRASTRUCTURES – IAVOLOHA – Le terrain synthétique inauguré avant le 26 juin

Vers la concrétisation du projet. Le président de la République, Andry Rajoelina, a procédé hier, à la pose de la première pierre, synonyme du début des travaux de construction, du terrain synthétique à Iavoloha l’Atsimondrano. «C’est la concrétisation du projet du centre de formation de football d’Andoharanofotsy qui a choisi d’abandonner, en tour préliminaire de la Coupe de CAF, et de construire un terrain de football», explique le maire de la commune d’Andoharanofotsy, Henintsoa Rakotoarimanana qui n’est autre que le président du CFFA, détentrice de la Coupe de Madagascar en 2021 et champion national en 2022. Les travaux, la mise en place du tapis, dureront trois mois et le site sera inauguré avant le 26 juin. Dans la maquette, le site qui est clôturé, comporte une aire de jeu aux normes de dimension standard de 105mx60m. «Un site d’hébergement pour les clubs venant des autres régions, un réfectoire et une salle de musculation seront à la disposition de ceux qui veulent le louer», confie le président du CFFA. La présidence a confié les travaux à la société RMH synthétique. «Après le terrassement de la base plateforme, nous procèderons à la mise en place du système de drainage, l’évacuation d’eau, le compactage des gravillons, le nivèlement et le réglage final avant la pose du tapis», explique Marius Heritiana Ramananjatovo de la société RMH. «La commune assurera la gestion et l’entretien des lieux. Avoir un tel terrain nous permettra de prendre en charge nos prochains déplacements et sorties internationales», se réjouit le patron du club. Le terrain sera ouvert aux habitants d’Andoharanofotsy, les écoliers, les clubs élites ou autres et, bien sûr, au Cffa. «Nous avons remporté deux titres nationaux quand nous n’avions pas encore notre propre terrain. Avec ce nouveau terrain, nous visons le titre continental», lance comme défi ce dirigeant de club.