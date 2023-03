FOOTBALL – CAN 2023 – Treize Barea débutent le regroupement

Les locaux ainsi que trois expatriés entameront le regroupement ce dimanche. Les Barea n’auront plus que six jours pour préparer la double confrontation contre la Centrafrique.

Plus que six jours. Les Barea accueilleront les Fauves centrafricains, le jeudi 23 mars. Ce match compte pour la troisième journée de qualification à la Coupe d’Afrique des nations 2023. Le match retour comptant pour la quatrième journée aura lieu quatre jours plus tard, le lundi 27 mars à Douala au Cameroun. Le coup d’envoi du regroupement prévu initialement le jeudi 16 mars, a été finalement repoussé pour le dimanche prochain. «Treize joueurs dont les locaux et trois expatriés seront présents à la première séance d’entrainement», confie Jocelyn Rakotomamonjy, responsable de communication au sein de la Fédération malgache de football et team manager des Barea. Tous les locaux, dix en tout, sont déjà libérés depuis hier. «Nous la CFEM et les dirigeants des clubs concernés ont reçu les convocations depuis quelques jours. Les joueurs sont tous libérés, mais certains d’entre eux vont encore jouer des matches de l’OPL ce weekend. De toute façon, la meilleure préparation est de jouer des matchs pour les avoir dans les jambes», souligne Stanislas Rakotomalala, secrétaire général de l’Association des clubs de football élites de Madagascar, instance organisatrice de l’Orange Pro League.

Six points en jeu

Trois expatriés débarqueront ce dimanche matin, en l’occurrence Ibrahim Amada de l’Al Qadsiah au Qatar, Melvin Adrien du Thonon-Evian en France et Njiva Rakotoharimalala de l’Al Jandal. Ils seront présents au premier entrainement avec les locaux. Koloina Razafin­dranaivo du Mou­loudia Club d’Alger et Julio Donisa du FC Arges Pitesti en Roumanie devraient arriver le même jour dans la soirée, et les autres la nuit du dimanche et au début de la semaine prochaine. La première séance d’entrainement est prévue se tenir au stade annexe de Mahamasina, dimanche, et le groupe sera hébergé à l’Hôtel Ibis à Ankorondrano. La Fédération centrafricaine vient, de son côté, de publier la liste de ses vingt-six joueurs retenus pour disputer la double confrontation contre les Barea. Seuls huit sur les vingt locaux en regroupement depuis plus d’un mois sont retenus et les dix-huit autres sont tous des expatriés, entre autres Geoffrey Kondogbia qui évolue à l’Atletico Marid en Espagne, l’attaquant du Quevilly Rouen Louis Mafouta en Ligue 2 en France, ainsi que d’autres qui jouent aux États-Unis, en Arabie Saoudite. Ils seront renforcés par des joueurs de la dernière Can U20 dont un évolue au Toulouse FC et un autre en Espagne. L’objectif est le même pour les deux nations, celui d’engranger les six points pour rester dans la course et pour assurer la qualification.