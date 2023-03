Focus sur la sécurité alimentaire et l’énergie.

Leila Mokaddem, directrice générale de la région Afrique australe de la Banque africaine de développement (BAD), a rencontré Andry Rajoelina, président de la République, au palais d’État d’Iavoloha, hier. À l’issue de cet entretien, la responsable de la BAD a indiqué que la manière dont la BAD et les partenaires stratégiques de Madagascar peuvent aider à la mise en œuvre rapidement du Plan émergence de Madagascar (PEM), a été discuté, avec un focus sur deux secteurs. Il s’agit de la sécurité et l’autosuffisance alimentaire, par le biais de l’agriculture et l’énergie comme moteur de développement.