ÉDUCATION – L’e-learning améliore l’apprentissage

L’utilisation de plateforme numérique e-learning par les enseignants des écoles bénéficiaires a porté ses fruits, c’est ce qui a été annoncé hier à L’hôtel Colbert, en marge de la restitution du projet « Formation des animateurs /enseignants sur l’utilisation de plateforme numérique de partage e-learning et de la tablette », hier. Dans le contexte Covid-19, les systèmes éducatifs ont été paralysés par la pandémie à cause de la fermeture immédiate des écoles. De ce fait, l’interruption de l’année scolaire a eu des impacts sur les élèves. Un programme de formation a été initié auprès de dix mille enseignants des 23 régions pour que ces enseignants puissent utiliser les tablettes. Des concepteurs formateurs centraux et régionaux ont reçu un renforcement de capacité sur la conception interactive sur une plateforme e-learning. Des cours interactifs ont été créés autour de plusieurs thèmes, tels que la responsabilité éducative, la gestion et administration scolaire et la psychopédagogie, apprentissage des TIC et bien d’autres, à l’endroit des enseignants bénéficiaires. En effet, les résultats de l’évaluation de la formation sur le TIC et les cours interactifs pour les enseignants ont montré que les enseignants ont pu utiliser les compétences acquises durant les cours. L’introduction des TIC appuie les enseignants dans les préparations des cours. « On constate que nombre d’enseignants n’ont pas suivi des formations en enseignement. Les formés ont eu la chance de s’autoformer grâce aux contenus dans les tablettes. Les bénéficiaires sont principalement les enseignants dans les zones rurales », indique Andriniriana Feno, Directeur du système d’information auprès du ministère de l’Éducation nationale. Cette initiative entre dans le cadre du projet intitulé « Projet d’appui à l’Éducation de base», avec l’appui de L’UNESCO et en partenariat avec L’UNICEF.