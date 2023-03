AMBOHIMANARINA – Un kidnappeur novice relâche sa victime

Une adolescente a retrouvé les siens cinq heures après son enlèvement à son domicile, à Ambohimanarina. Son ravisseur a demandé pardon et renoncé à la rançon.

La police du sixième arrondissement a résolu un rapt en cinq heures seulement et sauvé l’otage, une adolescente de 13 ans, sans rançon. Opérant seul, le ravisseur, 28 ans, a relâché sa victime dès que l’étau s’est resserré autour de lui. Il est actuellement en garde à vue. Les parents de la fille et lui se connaissent très bien. Il vient souvent chez eux. Mercredi soir, il a questionné la mère de l’enfant, voulant connaître la chambre de ses filles. Elle lui a répondu franchement et n’a pas soupçonné qu’il s’est apprêté à un acte criminel.

L’homme s’est alors faufilé par la fenêtre au moment où les locataires étaient sortis. Il s’est caché sous le lit de sa cible. Celle-ci dormait avec sa sœur de 19 ans. Vers 22 heures, le malfaiteur est sorti de sa cachette, a mis sa cagoule et a brandi son couteau. Il a menacé toutes les deux et entrainé avec lui la cadette. Il a raflé le portable de l’autre et lui a dit de préparer une rançon. Il a prévenu qu’il ne libèrera sa sœur tant qu’il n’aura pas l’argent. Dans leur sommeil, les parents de la victime n’ont rien entendu. Sitôt avisée, la police est venue les auditionner. Le kidnappeur a envoyé un message avec le téléphone sur lui pour confirmer sa demande de quatre millions d’ariary.

Inquiétée

C’est à ce moment-là que la mère de la fille s’est ressaisie et souvenue de l’homme qui lui a posé des questions bizarres. La police est allée voir le principal suspect chez lui, ses camarades et son entourage, mais il n’y était pas. Entretemps, ses nouveaux messages ont sonné. « Les parents de l’enfant appartiennent à la classe moyenne. C’est leur famille élargie qui dispose de quelques taxis-be, elle a même pensé à verser tout de suite la rançon, car elle s’est trop inquiétée. La police lui a demandé de lui faire confiance dans ses efforts et sa stratégie », explique une source informée de l’affaire. Mis au pied du mur, grâce aux dispositifs mis en œuvre par la police, le kidnappeur a envoyé son dernier message pour demander pardon à la famille et l’informer qu’il allait abandonner la fille, vers 3 heures du matin, au cimetière d’Ambodihady. Une heure plus tard, il a été appréhendé du côté d’Ampasika.