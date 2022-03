Nosy Be – Le processus d’implantation d’Aire marine protégée en bonne voie

Dans le cadre de la mise en place d’un système de gestion et de conservation des ressources marines dans le corridor marin dénommé « Tandavandriva » Nosy-Be, situé entre la limite Nord du Paysage harmonieux Ankivonjy et la limite ouest du Paysage harmonieux Ankarea, la plateforme de concertation en charge de la mise en œuvre des processus relatifs à l’implantation d’Aire marine protégée (AMP), avec l’appui de WCS Madagascar, a organisé, semaine dernière, des dernières consultations publiques afin d’avancer dans la réalisation des étapes nécessaires pour la mise en protection définitive de cette future AMP de Nosy Be.

Ces consultations publiques ont vu la participation des pêcheurs, des voiliers, des représentants de la plongée sous-marine de Nosy Be, issus des sites de Belamandy, Ambalamanga, Antsatrabevoa, Ambatoloaka et Djamandjar, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ce, après celles d’Ambilobe et d’Ambanja qui ont été déjà réalisées conformément à l’objectif prévu initialement.

Notons que des consultations préliminaires des acteurs et utilisateurs des ressources marines dans le corridor marin ont été organisées en Juin et Juillet 2021 et les résultats de ces consultations sont des éléments essentiels pour soutenir la mise en place définitive de la protection du Tandavandriaka Nosy Be.

Car il s’agissait d’un recueil des avis du public par rapport à cette volonté de mettre en place l’Aire Marine Protégée du corridor Tandavandriva Nosy Be, les participants n’ont pas caché leurs soucis sur la présence effective de la corruption dans le secteur, le non respect de la fermeture de pêche, l’accès aux ressources naturelles, et l’existence des étrangers qui dictent la loi sur les lieux ; or ce sont eux qui font l’exploitation sauvage des ressources halieutiques de la région…

Pour la Plateforme régionale Tandavandriva, la présence des thoniers inconnus dans la zone est déjà un danger imminent pour les ressources halieutiques.

« Cette dernière série de consultations publiques a eu pour objectif de recueillir l’avis et les recommandations de tous les acteurs concernés par la mise en place de I ‘Aire marine protégée dont en premier lieu les communautés locales des pêcheurs et les collectivités locales décentralisées » a expliqué Jean Hervé Bakarizafy, directeur de développement de la région DIANA.

Une consultation régionale suivra prochainement ces démarches afin d’élaborer les plans d’aménagement et de sauvegarde social et environnemental selon le manuel de procédure de mise en place établi par le ministère de tutelle.