Météo – Les orages reviennent durant la fin de semaine

La montée des eaux menace à nouveau Antana­narivo. Une quantité assez importante de pluies est attendue, en cette fin de semaine.

La direction générale de la Météorologie a déjà établi une vigilance forte pluie, à la date du 16 mars. « Un risque modéré à localement fort de forte pluie persiste sur la partie Nord-Ouest du pays en liaison avec le flux de mousson qui influence la zone. Avec un temps déjà assez pluvieux durant les derniers jours, un cumul de 50-120mm par jour reste probable, pouvant entrainer des stagnations des eaux, des crues éclairs, des éboulements de terrains et des perturbations des activités quotidiennes suivant les vulnérabilités et expositions locales. Avec l’arrivée prévue d’un front froid actif par le Sud en deuxième partie de la semaine, ces événements pourraient se généraliser sur le Centre, l’Est et le Sud-Est du pays vers la fin de semaine », indique la direction générale de la Météorologie.

Ce jour, le temps sera nuageux à Anala­manga. Des averses sont attendues vendredi et des foyers orageux, samedi, à Anta­nanarivo.