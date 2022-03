Manifestation estudiantine – Deux étudiants arrêtés à Vontovorona

Les étudiants de l’école polytechnique de Vontovorona manifestent pour le paiement des bourses. Deux étudiants ont été appréhendés et des éléments des forces de l’ordre ont été blessés.

La tension a monté hier à Vontovorona. Deux étudiants manifestants ont été arrêtés dans la matinée après l’altercation entres des centaines d’étudiants de l’École Supé­rieure Polytechnique d’Anta­nanarivo à Vontovorona et les forces de l’ordre. L’affron­tement a duré des heures. Les deux étudiants aux environs de 21 à 23 ans ont été appréhendés et enquêtés auprès de la compagnie de la gendarmerie de Fenoarivo. À 9 heures du matin, près de deux cents étudiants sortaient de l’enceinte du campus puis ils ont mis des rochers pour barrer la route menant à Vontovorona. Selon le rapport de la gendarmerie, les manifestants ont mis des pneus brûlés sur la route. Ce qui a empêché la circulation de la population environnante et des bus menant à l’ESPA. Après une vive altercation entres les forces de l’ordre, un gendarme a été blessé dans la matinée.

À 10 heures du matin, les forces de l’ordre ont dû intervenir en poussant les étudiants dans l’enceinte du campus universitaire. Trente-cinq éléments de la compagnie de la gendarmerie de Tana ville sont venus en renfort. Les jets de pierre étaient renforcés par les étudiants manifestants. Les forces de l’ordre ont quadrillé le lieu et les éléments de la FIP ont également été sur place.

Bourses impayées

Selon les informations, les étudiants réclament les quatre mois de bourses impayées et l’équipement. « On nous a promis que les bourses seront payées à temps après l’activation de la carte E-Poketra. La distribution de la carte s’est déroulée il y a deux semaines. Alors que toutes les procédures ont été effectuées, on n’a pas encore reçu les bourses jusqu’à maintenant », crie un étudiant. À 10 heures, des responsables au sein du ministère de tutelle ont effectué une descente auprès du campus de Vontovorona. Les étudiants revendiquent le calendrier de paiement de leurs bourses. Cette manifestation faisant suite à celle effectuée au début de ce mois. Du côté de la commune rurale Alakamisy, le maire a décidé de porter plainte contre les meneurs de la manifestation. « La population environnante ainsi que les passants subissent les effets de la manifestation des étudiants de Vontovorona à plusieurs reprises. Après plusieurs plaintes déposées au niveau de la Commune Alakamisy Fenoarivo, nous décidons d’agir », déclare Andrianaivo Rakotobe Christian, maire à Alakamisy Fenoarivo.