Gouvernement – Cinq nouveaux, deux anciens de retour

Le gouvernement remanié compte trente ministères. Deux nouvelles têtes y font leur entrée, deux anciens font un comeback et deux membres de la précédente équipe changent de poste.

C’est fait. Le quatrième remaniement majeur du gouvernement Ntsay, sous l’ère Andry Rajoelina, président de la République, a été officialisé, hier. La nouvelle équipe gouvernementale compte trente départements, dont deux secrétariats d’État et un vice ministère. Cinq nouveaux venus intègrent la team conduite par Christian Ntsay, Premier ministre. Deux anciens réintègrent le gouvernement et deux autres changent de portefeuille.

Trois ministres sont sortis du jeu, à savoir Patrick Rajoelina, ancien ministre des Affaires étrangères, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ancienne ministre de l’Environnement et du développement durable, et Ladislas Adrien Rakotondra­zaka, ancien ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Deux vice-ministres sont, également, évincés. Il s’agit de Hortensia Antoinésie, vice-ministre chargée de la reforestation, et de Tahina Juliana Ratovoson, vice-ministre chargée de la jeunesse.

Après les départs, viennent les nouveaux entrants. Dans la liste figure François Rakotozafy, ministre de la Justice. Il s’est fait un nom comme président de la seconde formation de la Cour électorale spéciale (CES), qui a été l’entité judiciaire pour les élections présidentielles et législatives de sortie de Transition, en 2013. Magistrat de premier grade, il aura la lourde tâche de poursuivre les efforts de revalorisation de l’image du système judiciaire. Une image fortement ternie par les scandales de corruption ayant amené la démission du précédent garde des sceaux de la République.

Retour en zone

Sollicité, le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), n’a pour l’heure, pas réagi à la nomination du nouveau ministre de la Justice. Cette entité a dressé un profil du garde des sceaux idéal. Le fait d’être un magistrat de premier grade y figure. Jusqu’à l’heure, aucune des organisations et associations ayant requis des ministres avec des critères précis pour siéger à la tête de leur département de tutelle ne s’est manifestée après la présentation du gouvernement remanié.

Dans la liste des nouveaux venus dans la team Ntsay, il y a aussi Justin Tokely, ministre de l’Intérieur et de la décentralisation. Gestionnaire de formation, avant d’intégrer le corps des administrateurs civils, il a été avant cette nomination, gouverneur de la région Sava. Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, est également, une nouvelle recrue. Cet économiste a déjà été titulaire de ce poste durant la Transition.

Herindrainy Olivier Rakotomalala, ministre des Mines et des ressources stratégiques, ingénieur polytechnicien, et Marie-Orléa Vina, ministre de l’Environnement et du développement durable, diplômée en science de l’environnement et développement local, sont également des nouveaux venus au sein du gouvernement. Après avoir été écarté de son siège de ministre de l’Économie et des finances, en août, Richard Randriamandrato y fait son retour et est nommé ministre des Affaires étrangères. Il devient même le numéro 2 dans l’ordre protocolaire des ministres.

Également mis à l’écart à l’issue du remaniement du mois d’août, Fidiniavo Ravokatra, ancien ministre des Mines et des ressources stratégiques, revient en tant que ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Pour les changements de poste, du reste, il s’agit de Pierre Holder Ramaholimasy, du ministère de l’Intérieur, il passe à celui de l’Aménage­ment du territoire et des services fonciers. Pour l’occasion, son département se hisse à la 4e place de l’ordre protocolaire des membres du gouvernement.

Après une pige au ministère des Transports et de la météorologie, Tinoka Roberto Raharoarilala fait un retour en zone. Il retrouve son ancien cabinet qui est le ministère de la Jeunesse et des sports. Après la polémique au sujet des valises à roulettes, notamment, il est finalement maintenu dans l’équipe gouvernementale. Il se hisse à la 11e place dans l’ordre protocolaire des ministères.