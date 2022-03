Consommation – Razafindravahy prêt à continuer le combat

Le ministre Edgard Razafindravahy reste à son poste. Le ministère de l’Indus­trialisation, du commerce et de la consommation garde le même patron certainement pour la dernière année du mandat du président de la République Andry Rajoelina qui lui a renouvelé sa con­- fiance. Il sait mieux que quiconque les difficultés dans ce département très sensible où l’opinion rejette automatiquement la responsabilité sur le ministre pour toute hausse alors qu’on sait que l’État n’a rien à voir dans l’inflation.

Ce n’est pas l’État qui fixe les prix dans une économie de marché mais les opérateurs commerciaux selon leur coût de revient. Ce que l’Etat peut faire c’est d’importer directement des marchandises de première nécessité et de les vendre à un prix raisonnable. C’est ainsi que le Tsena Mora a été redynamisé pour servir la population la plus vulnérable.

De gros efforts ont été consentis par le Micc pour couvrir tout le pays et de façon ininterrompue.

Une œuvre de longue haleine

Actuellement l’impact de la guerre en Ukraine commence à être ressenti en Afrique. Madagascar n’y échappe pas comme en témoigne le soubresaut des prix des PPN ces derniers jours. Même les légumes sont hors de prix à l’image du haricot vert dont le kilo vaut 5000 ariary. L’État ne va quand même pas importer des navets et des betteraves. L’objectif du Micc justement est de produire tout ce dont la population a besoin pour ne plus dépendre des importations. C’est ainsi l’objectif avec les zones de pépinières industrielles qui transformeront les produits spécifiques à une région ou un district pour qu’ils ne pourrissent pas. Le développement industriel fait partie des velirano du président de la République.

Il est impossible de lutter contre la hausse de prix puisque même les grands pays n’y arrivent pas. C’est le relèvement du pouvoir d’achat qu’on doit viser. Voilà pourquoi il faut d’abord aider les paysans producteurs sinon on se retrouve dans un cul-de-sac et on ne s’en sortira jamais. C’est une œuvre de longue haleine mais Edgard Razafindravahy s’est engagé dans cette voie pour aider les compatriotes après avoir constaté l’immense pauvreté de la population dans ses tournées politiques avec son parti l’ADN. Il savait depuis le début que les critiques vont pleuvoir mais il est déterminé à avancer.