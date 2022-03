Antananarivo – Les travaux de réfection à Antananarivo avancent

Du changement au niveau des infrastructures routières, à Antananarivo. Des routes sont refaites, d’autres sont en cours de réfection. Le ministère des Travaux publics estime un taux d’achèvement de 30% des travaux de réfection des routes chaotiques, dans la capitale. La région d’Anala­- manga aurait, pour sa part, réhabilité 4 000 m2 de chaussée, depuis les débuts des travaux.

« Les réfections des routes à Antohomadinika, à AnosibeAnosipatrana et à Jovenna-67 Ha sont en cours de finition. Et nous avons déjà commencé les travaux à Ambolokandriana et à Ambohipo. Il y a d’autres routes qui sont en cours de contrôle », souligne une source auprès du ministère des Travaux publics.

La région d’Anala­manga s’occupe des routes avec des nids de poule dont la réfection nécessite l’usage d’engins. La commune urbaine d’Antananarivo, pour sa part, est en charge de la réhabilitation des nids de poule qui peuvent être réhabilités avec le point-à-temps.

À la fin des travaux, prévue dans deux mois, au plus tard, toutes les routes à Antananarivo devraient être refaites.