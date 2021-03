Vontovorona – Les trois manifestants en liberté provisoire

Les trois étudiants de l’école supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) à Vontovorona, arrêtés lors de la manifestation estudiantine à Vontovorona, le 15 mars, ont été déférés au parquet, hier. Le tribunal les a autorisé à rentrer chez eux. Ils bénéficient d’une liberté provisoire. « Ils reviendront, ici, le 13 avril, pour l’audience » rapporte le président de l’association des étudiants de la Polytechnique à Vontovo­rona, Edna Randriamiharisoa.

Trois chefs d’inculpation pèsent sur ces jeunes: atteinte à la liberté de circulation, destruction de bien d’autrui, violence et voie de fait, selon la Gendarmerie. « Ce sont des infractions », précise le colonel Anicet Andrianari­velo, le commandant de groupement de la Gendarme­rie d’Analamanga.

Ces étudiants rentrent au campus universitaire de Vontovorona, blessés, l’un avec un œil au beurre noir.

Les étudiants de l’ESPA à Vontovorona revendiquent le paiement de cinq mois de bourses d’étude et de l’allocation d’équipement. Lundi, ils ont bloqué la circulation sur la route qui relie Alaka­misy Fenoarivo au quartier de Vontovorona, en brûlant des pneus sur la chaussée et en y plaçant des briques et des moellons. Ils ont lancé des pierres. Tout cela, pour faire entendre leur requête. Les forces de l’ordre ont du intervenir. Les bombes lacrymogènes ont retenti pour disperser les manifestants. La manifestation s’est terminée par ces trois arrestations.