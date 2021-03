Taom-baovao Malagasy – Honneur aux traditions

«Sambasamba Andria­manitra Andriananahary, tratrin’ny taona isika mianakavy, ho henikin’ny soa ho henikin’ny tsara dia ho tratrin’ny arivo mitsingeringerina ». C’est sur ces souhaits que l’on devait se saluer dimanche, comme le veut la tradition. Il s’agit là d’une forme de salutation unique, doublée d’une célébration d’un Nouvel an malagasy fédérateur, mais par-dessus tout, toujours respectueux des valeurs traditionnelles de la Grande île.

Ainsi, soyez bénis, longue vie et prospérité à tous, car dimanche fut d’une manière officieuse une occasion exceptionnelle pour l’association « Malagasy iray hasina » de célébrer une nouvelle année en accord avec le calendrier lunaire et ancestral auquel se sont toujours référé nos astrologues.

Depuis jeudi et ce jusqu’dimanche matin, le Tahala Rarihasina qui a accueilli la célébration, a été le théâtre de diverses manifestations, dont une exposition de grande envergure qui a égayé la galerie de cet endroit regorgeant déjà d’histoire. Très tôt dans la matinée, il a vécu diverses bénédictions entre le « fafirano » et le « saforano », ainsi que le copieux « Vary amin-dronono tondrahan-tantely » que l’on s’est partagé.

Véritable vitrine de la beauté même de notre identité culturelle, cette célébration conquiert par son côté folklorique et festif à la fois. Ankoay Mikolohasina Andriabarisoa, l’un des coordinateurs de la célébration et orateur émérite confie : « Soyons reconnaissants, festoyons et surtout continuons à perpétuer ainsi nos valeurs tout en faisant toujours preuve de solidarité. C’est là ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année. »