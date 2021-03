Prévention du coronavirus – Les institutions publiques à désinfecter

Les institutions publiques seront désinfectées, régulièrement. Le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement (MEAH) va doter de produits désinfectants les institutions publiques dans la région d’Analamanga. Les bureaux administratifs, les plus souvent fréquentés, peuvent être sources de propagation de la maladie à coronavirus.

« La désinfection régulière des lieux à haute fréquentation et le strict respect des mesures barrières au niveau individuel sont très importants pour freiner la propagation de la Covid-19. La remise de lots de désinfectant à ces institutions publiques est un renforcement de la mission du MEAH dans la lutte contre le coronavirus, en termes d’hygiène », a indiqué la ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa, lors de la remise des dotations, au siège du ministère à Ambohijatovo, hier.

La commune urbaine d’Antananarivo (CUA), la direction régionale de l’Éduca­tion nationale, la direction régionale de la Santé publique (DRSP), la région d’Anala­manga, le ministère de l’Enseignement technique et professionnel, les maisons carcérales, vont bénéficier de ces produits désinfectants. Pour la CUA, ces produits vont, surtout, servir, à désinfecter les véhicules de transport en commun, urbain et suburbain. Les centres de santé de base à Analamanga, les établissements scolaires publics et les bureaux des districts seront désinfectés, grâce à cette donation.