Pêche crevettière – Un appel d’offres d’exploitation lancé bientôt

L’ouverture de la pêche aux crevettes attend la réforme menée par le ministère de la Pêche pour pouvoir démarrer. Tout est à refaire.

VINGT années que la filière crevettes n’a pas connu de réforme. Elle figure ainsi parmi les filières qui font l’objet d’une révision par l’État dans le secteur pêche. La date d’ouverture de la pêche aux crevettes n’est pas encore connue de même que la liste des sociétés dont les licences et autorisations ont été renouvelées. Alors que la pêche à l’or rose est censée démarrer ce mois de mars. Le ministère de l’Agriculture et de la pêche (MAEP) prépare le lancement d’un appel d’offres d’opérateurs dans la filière. « Cela fait partie de la procédure de transparence engagée par le ministère. Cet appel d’offres concerne tous les acteurs de la filière, allant d’opérateurs aux sociétés exportatrices, aux licences et autorisations. La réforme a pour objectif d’étudier en profondeur tout le circuit et le processus dans cette filière. Elle en dégagera surtout ce qui doit revenir à l’Etat dans cette activité » explique le ministre Lucien Ranarivelo pour justifier la tenue de cet appel d’offres.

En trois ans, les données économiques de la pêche crevettière industrielle démontrent une non évolution, tant en captures qu’ en valeurs. En 2018, 3808 t ont été officiellement capturées, 4014 t en 2019 et 3862 t l’année dernière. Les captures dites « accessoires », c’està-dire les poissons d’accompagnement qui ont été traînés par les chaluts, sont respectivement de 9628 t, 10594 t et 9665 t.

Redevances

Les valeurs d’exportation de cette capture de 3862 t avoisinent les 84 milliards d’ariary. Quarante-trois navires ont travaillé en 2020 mais les redevances étaient de 2 milliards d’ariary. Ce qui représente peu par rapport au nombre de navires et aux captures officielles indiquées et surtout par rapport aux prix de vente en Europe. Les captures accessoires n’ont pas fait l’objet de redevances alors qu’en 2020, les valeurs représentaient près de 31 milliards d’ariary. Le GAPCM, groupement des Aquaculteurs et des Pêcheurs de crevettes, n’a pas encore voulu se prononcer par rapport à ce retard d’ouverture de la pêche, car il préfère attendre les tenants et aboutissants de la réforme. Avec le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), le GAPCM, il y a un mois, a suggéré des propositions pour la filière.

« … Que le ministère garde le dispositif de gestion de la ressource crevettière en vigueur… et avance dans les appels d’offres sur les licences et annule tout protocole privé permettant de pêcher en chalut… ». La crainte d’une perte du monopole pour les industriels de la crevette, dans le business depuis 20 ans, a peut-être motivé la suggestion, et surtout la crainte d’une « invasion chinoise » dans la filière. Ils ont par ailleurs souligné la revue en profondeur du secteur halieutique en général qui risque « un embargo» car l’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) n’a pas obtenu de subvention. Les groupements ont estimé une perte de 80 millions de dollars par an, en raison de « défaillances de gouvernance» du secteur halieutique.