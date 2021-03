Parlement – La course à Ambohidahy est lancée

Le coup d’envoi. La session extraordinaire du Parlement ouvre ses portes, aujourd’hui. Tour à tour, les deux Chambres procèderont à l’ouverture officielle des débats par une cérémonie. Cette journée donnera également le start officiel à la course pour devenir les représentants des deux institutions parlementaires à la Haute cour constitutionnelle (HCC).

L’élection des deux représentants du Sénat et des deux représentants de l’Assemblée nationale à la Cour d’Ambohidahy, sera l’attraction majeure de cette session extraordinaire du Parlement. Il y aura l’opération séduction des candidats en séance plénière et puis le vote proprement dit. Cependant, plus que ce qui va être servi au public, l’essentiel se jouera en coulisse. La force du lobbying de chaque candidat et de ses soutiens, vaudra son pesant d’or.

L’objectif sera de convaincre les majorités respectives à Anosy et à Tsimbazaza. La bataille pour briguer les quatre sièges prévus pour les représentants des deux institutions parlementaires sera rude. Au Sénat, la période de dépôt des dossiers de candidature a été ouverte lundi. Elle sera close, le 22 mars. Sur les ondes de la Radio Madagasikara (RNM), hier, Herimanana Razafimahefa, président de la Chambre haute, a indiqué que son institution a déjà plusieurs dossiers.

La HCC est une institution juridico-politique selon certains analystes. Elle tranche, en effet, sur des questions de droit sur la base de la Constitution, mais également sur des sujets d’ordre politique. Et même des décisions de la Cour se rapportant au droit ont fréquemment une portée éminemment politique. En outre, elle est une juridiction électorale. Elle statue notamment sur les contentieux de l’élection présidentielle et proclame les résultats. Au regard des différends, forcément, le pouvoir souhaitera que ses favoris soient élus par le Parlement.