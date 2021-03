Lutte contre la malnutrition – La BOA s’engage avec l’association Fitia

Des camions remplis de denrées alimentaires ont quitté Antananarivo, hier. Ils vont rejoindre les régions d’Anosy et d’Androy pour acheminer des vivres. « Ces vivres vont servir à approvisionner vingt cantines scolaires, répertoriées dans le Sud. Ce premier envoi de vivres, parce qu’il y en aura d’autres, permettant de nourrir toute une population vulnérable, dans les régions d’Anosy et d’Androy », précise Mialy Rajoelina, présidente de l’association Fitia, lors de la signature de convention de partenariat entre l’association Fitia et la fondation BOA, à l’hôtel Novotel à Ivandry, hier.

Cette fondation a souhaité accompagner l’association Fitia dans le projet Avotse, en fournissant des vivres. « L’accès à l’éducation et à la santé font partie des axes clés des interventions de la fondation BOA. Sans la sécurité alimentaire, parler de la santé ne serait que des vains mots et les enfants, affamés, ne pourront pas aller à l’école. En plus, les facteurs sociaux-économiques, la pandémie, le climat n’ont pas épargné nos enfants. Le taux de scolarisation risque de diminuer. Aussi, la fondation BOA, après sa participation au Kaly tsinjo renouvelle sa solidarité et son appui envers sa communauté, en apportant, aujourd’hui, son humble contribution » annonce la porteparole de la fondation, Sidika Akbaraly, lors de son discours.

Ces vivres sont composés de 22 tonnes de riz, 4 tonnes de légumineuses, 2 tonnes de pâtes, 698 de sardines, 4 tonnes de koba aina, 120 litres d’huile, et 10 kilos de sel.

La Première dame appelle à la solidarité pour aider la population victime de la sécheresse, à se relever. « On dit qu’il suffit, parfois, d’un petit coup de pouce pour changer la vie d’autrui. Ainsi va la solidarité. Aujourd’ hui, on peut faire plus qu’un petit coup de pouce. Grâce à nos bienveillants donateurs, il est possible de changer l’avenir des enfants du sud de Madagascar. La situation dans le sud nécessite un effort commun », enchaîne Mialy Rajoelina.