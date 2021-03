Hygiène – Du soutien pour le CSB2 de Sabotsy Namehana

Mécanique et action sociale. Le club Mercedes Benz Madagascar, présidé par Stephan Tojomanantsoa Rasoamanana pour le mandat de 2021 à 2023, soutient le centre de santé de base de Sabotsy Namehana. L’association, qui œuvre dans les actions sociales en collaboration avec l’association Nico SA, a distribué samedi du savon liquide multifonction, des masques, et des bouteilles d’eau de javel pour le personnel soignant en cette crise sanitaire liée au coronavirus. Les dons ont été reçus par le directeur du CSB2, René Razafimanantsoa. Le club effectue tous les ans au moins trois œuvres caritatives, outre ses activités. L’association, créée en 2015, regroupe les férus de la marque MercedesBenz de tout type y compris les voitures tout terrain 4×4 et Sprinter. Le club compte actuellement plus de quatre cents membres actifs mais l’effectif de tous les membres depuis sa création s’élève à dix mille. Le prochain projet de l’association sera le recensement de tous les membres dans tout Madagascar ainsi que la restructuration de l’association. Son objectif principal est le partage d’expériences entre les membres, dont l’échange de pièces détachées et l’éducation civique des membres pour qu’ils soient responsables dans leur vie quotidienne.