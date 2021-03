Coronavirus – Sensibilisation renforcée dans l’Alaotra-Mangoro

Une réunion devrait se tenir entre les autorités locales du fait de la présence d’un patient développant une forme grave de la maladie dans le district d’Ambatondrazaka. Il s’agit d’un homme âgé de 51 ans qui a été hospitalisé après que celui-ci a été détecté positif à la Covid-19», explique le Dr Andriatsimelo Fanovarijaina, directeur régional de la Santé publique dans l’Alaotra-Mangoro.

Depuis le mois de mars 2020, cette région a enregistré près de mille sept cents cas de coronavirus. Actuellement, les tests continuent d’être faits sur les cas suspects. « Nous décidons d’adopter l’approche syndromique pour endiguer la propagation de la maladie. Ce qui veut dire que les cas suspects sont traités au cas par cas dès que le médecin détecte des symptômes suspects. Les cas graves quant à eux sont traités dans les centres de santé », enchaîne-t-il.

La région est en état d’alerte bien que le nombre de cas grave soit minime. Le contrôle des gestes barrières redevient strict. « Nous disposons de test Genexpert et de prélèvement PCR que nous envoyons à Antananarivo », poursuit le responsable. La sensibilisation est renforcée dans la ville d’Ambatondrazaka.

Dans le district voisin, un atelier de sensibilisation a été organisé à l’intention des six fédérations de riziculteurs utilisateurs d’eau dans la commune de Morarano Chrome. Il a été organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, l’association des urgentistes de Madagascar et les autorités sanitaires locales en collaboration avec la JICA. « Pour assurer une bonne production agricole, il est primordial de préserver la santé des agriculteurs.»

Des masques ont été ensuite remis aux fédérations des associations utilisateurs d’eau (AUE). Par ailleurs, des matériels de protection individuelle ont été remis aux CSB II de Morarano Chrome et d’Ambodirano. Il s’agit de masques chirurgicaux, d’équipements de protection individuelle au personnel de santé dans les deux centres de santé de base.